हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, बेरोजगारी भत्ते के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, इन बातों का रखें ध्यान

Unemployment Allowance Application: हरियाणा रोजगार निदेशालय ने बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

Unemployment Allowance Application (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है. फरीदाबाद मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि हरियाणा रोजगार निदेशालय ने बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिनांक 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक विभागीय वेबसाइट www.hrex.gov.in पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

ये दस्तावेज जरूरी: योगेश कुमार ने बताया कि "योजना के अनुसार आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र एवं परिवार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए. निर्धारित तिथि 1 नवंबर 2025 को आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण पूर्ण 3 वर्ष पुराना होना आवश्यक है. यदि आवेदक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया है, तो अपडेटिड योग्यता की तिथि से भी 3 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है."

इन चीजों का रखें ध्यान: आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक के नाम पर आवासीय अथवा व्यावसायिक संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक का शैक्षणिक स्तर न्यूनतम 12वीं पास या 10वीं के पश्चात दो वर्षीय कोर्स/स्नातक/स्नातकोत्तर होना चाहिए.

महिलाओं के लिए आय विवरण ससुराल पक्ष का मान्य होगा: वर्तमान में आवेदक किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण/अप्रेंटिसशिप में संलग्न न हो. विवाहित महिला अभ्यर्थियों के मामले में आय एवं पारिवारिक विवरण उनके ससुराल पक्ष से मान्य होंगे, ना कि पैतृक परिवार से. उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी लाभार्थी मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद से दिए गए दूरभाष नं. 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं.

