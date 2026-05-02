हरियाणा के कर्मचारियों का हल्ला-बोल, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी
सिरसा में दमकल विभाग और चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. आंदोलन की चेतावनी भी दी.
Published : May 2, 2026 at 9:50 AM IST
सिरसा/चरखी दादरी: हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. दरअसल फरीदाबाद में भीषण आगजनी में केमिकल विस्फोट का सामना करते हुए एनआईटी दमकल केंद्र के दो कर्मचारी भवी चंद शर्मा (पे-रोल) और रणवीर सिंह (कौशल निगम) गंभीर रूप से झुलस गए. उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. दोनों मृतक कर्मचारियों को शहीद का दर्जा और उनके परिवार को 1 करोड़ की आर्थिंक सहायता देने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी है कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की, तो आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.
दमकल विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन: फायर ब्रिगेड यूनियन के जिला प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि "24 दिनों से सभी प्रदेश के फायर ब्रिगेड यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है. 7 मार्च 2026 को जींद जिले के सफीदों में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ितों को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई, जो एक स्वागत योग्य और मानवीय कदम है. लेकिन फरीदाबाद अग्निकांड के शहीदों के मामले में सरकार की ये बेरुखी और दोहरा मापदंड प्रदेश के सभी दमकल कर्मचारियों के हृदय में गहरा आक्रोश और पीड़ा उत्पन्न कर रहा है."
अधूरी घोषणाओं से असंतोष: राजेश कुमार ने कहा कि "जब हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो विवश होकर दमकल कर्मचारियों को 8 अप्रैल 2026 से हड़ताल का मार्ग अपनाना पड़ा. इसके दबाव में 10 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 20-20 लाख रुपये और विभागीय पॉलिसी के तहत 10-10 लाख रुपये (कुल 30 लाख) देने की घोषणा की. जब एक ही मोर्चे पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के जीवन का मूल्य एक करोड़ रुपये आंका जा सकता है, तो आग की लपटों में खाक होने वाले दमकल कर्मचारी के बलिदान का अवमूल्यन क्यों? ये सीधा-सीधा भेदभाव है."
कच्चे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण: कर्मचारी नेता ने कहा "6-7 वर्षों से विभाग में कार्यरत कच्चे दमकल कर्मचारियों के वेतन में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं की गई है. आज की बेतहाशा महंगाई में इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना असंभव हो गया है. हमारी यूनियन सरकार से निवेदन करती है कि हमारी सभी मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाएं और उनका अविलंब समाधान करवाएं. 27 अप्रैल से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय स्थित दमकल केन्द्रों पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हुई."
दमकल कर्मचारियों की मांगे:
- फरीदाबाद अग्निकांड में जान गंवाने वाले दोनों दिवंगत दमकल कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए.
- इनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.
- दिवंगत दमकल कर्मचारियों के परिवारों के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी दी जाए.
- दिवंगत भवी चंद शर्मा की दिव्यांग पुत्री को सभी सामाजिक लाभ व दोनों पुत्रियों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाए.
- विभाग की एकमुश्त नीति के तहत सभी पे-रोल व कौशल निगम के दमकल कर्मचारियों को सीईटी योग्यता से मुक्त करते हुए आयु सीमा में छूट प्रदान कर नियमित किया जाए
- नियमित होने तक सभी पे-रोल व कौशल निगम दमकल कर्मचारियों को विभाग के सर्जित पदों फायर ऑपरेटर के समान टेक्निकल ग्रेड जमा 60 प्रतिशत डीए व अन्य भत्ते जोड़कर वेतन का भुगतान एवं पे रोल कर्मचारियों को वर्ष 2022 से लंबित वेतन एरियर का भुगतान किया जाए
- हरियाणा पुलिस की तर्ज पर सभी नियमित, अनियमित व फायर ऑफिस के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ₹5000 मासिक जोखिम भता, ₹7500 वर्दी भत्ता व 500 रुपये मासिक धुलाई भत्ता दिया जाए.
- डयुटी के दौरान चोट लगने पर समुचित निःशुल्क मेडिकल सुविधा दी जाए तथा बैड रेस्ट अवधि को ऑन ड्यूटी मानाजाए.
- सभी प्रकार के कच्चे दमकल कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु होने व सेवानिवृत्ति पर ₹20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.
- वर्ष 2016 के नियर्मा के तहत योग्यता पूरी करने वाले पे-रोल व कौशल निगम फायर कर्मचारियों को विभाग के सर्जित पदों फायर ऑपरेटर पर समायोजित होने तक फायर ऑपरेटरों की पक्की भर्ती पर पूर्णतया रोक लगाई जाए.
- रेगुलर फायर कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में राहत प्रदान की जाये व कच्चे कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र पर तबादला कर्मचारी के गृह जिला में किया जाए.
- केजुअल व मेडिकल अवकाश में बढ़ोतरी की जाए तथा मेडिकल लीव को पक्के कर्मचारियों की तरह संचय करने की सुविधा दी जाए.
- पहले से फायर फाईटिंग का कोर्स कर चुके कर्मचारियों से दोबारा फायर फाइटिंग का कोर्स करवाने की बजाए रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाय, साथ ही टीए, डीए का भुगतान किया जाए.
- नियमित कर्मचारियों को बिना शर्त प्रमोशन का लाभ दिया जाए.
- सभी प्रकार के दमकल कर्मियों को त्योहारी छुटियों में कार्य करने के बदले एक वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए.
- हरियाणा पुलिस की तर्ज पर सभी प्रकार के दमकल कर्मचारियों को हरियाणा रोड़वेज की बसों में यात्रा का लाभ लाभ दिया जाए.
चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों की प्रदर्शन: हरियाणा प्रदेश में लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब चरखी दादरी में भी दिखाई देने लगा है. नगर परिषद के सफाई कर्मचारी शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.
सरकार पर अनदेखी का आरोप: हड़ताली कर्मचारियों की अगुवाई कर रहे सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सूरज कुमार ने कहा कि "हम लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं. कई बार उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है."
सफाई कर्मचारियों की मांगें: पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए तथा हटाए गए कर्मचारियों को तुरंत दोबारा नौकरी पर लिया जाए. यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा. हड़ताल के कारण आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो शहर में कूड़े के ढेर लग सकते हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
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