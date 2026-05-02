ETV Bharat / state

हरियाणा के कर्मचारियों का हल्ला-बोल, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी

सिरसा/चरखी दादरी: हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. दरअसल फरीदाबाद में भीषण आगजनी में केमिकल विस्फोट का सामना करते हुए एनआईटी दमकल केंद्र के दो कर्मचारी भवी चंद शर्मा (पे-रोल) और रणवीर सिंह (कौशल निगम) गंभीर रूप से झुलस गए. उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. दोनों मृतक कर्मचारियों को शहीद का दर्जा और उनके परिवार को 1 करोड़ की आर्थिंक सहायता देने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी है कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की, तो आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

दमकल विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन: फायर ब्रिगेड यूनियन के जिला प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि "24 दिनों से सभी प्रदेश के फायर ब्रिगेड यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है. 7 मार्च 2026 को जींद जिले के सफीदों में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ितों को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई, जो एक स्वागत योग्य और मानवीय कदम है. लेकिन फरीदाबाद अग्निकांड के शहीदों के मामले में सरकार की ये बेरुखी और दोहरा मापदंड प्रदेश के सभी दमकल कर्मचारियों के हृदय में गहरा आक्रोश और पीड़ा उत्पन्न कर रहा है."

हरियाणा के कर्मचारियों का हल्ला-बोल, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

अधूरी घोषणाओं से असंतोष: राजेश कुमार ने कहा कि "जब हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो विवश होकर दमकल कर्मचारियों को 8 अप्रैल 2026 से हड़ताल का मार्ग अपनाना पड़ा. इसके दबाव में 10 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 20-20 लाख रुपये और विभागीय पॉलिसी के तहत 10-10 लाख रुपये (कुल 30 लाख) देने की घोषणा की. जब एक ही मोर्चे पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के जीवन का मूल्य एक करोड़ रुपये आंका जा सकता है, तो आग की लपटों में खाक होने वाले दमकल कर्मचारी के बलिदान का अवमूल्यन क्यों? ये सीधा-सीधा भेदभाव है."

कच्चे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण: कर्मचारी नेता ने कहा "6-7 वर्षों से विभाग में कार्यरत कच्चे दमकल कर्मचारियों के वेतन में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं की गई है. आज की बेतहाशा महंगाई में इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना असंभव हो गया है. हमारी यूनियन सरकार से निवेदन करती है कि हमारी सभी मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाएं और उनका अविलंब समाधान करवाएं. 27 अप्रैल से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय स्थित दमकल केन्द्रों पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हुई."