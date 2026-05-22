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हरियाणा बना नशा तस्करों का ट्रांजिट हब, हजारों FIR के बावजूद नेटवर्क कायम, 5 साल में 33 हजार गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति जब्त

हरियाणा में नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. हजारों गिरफ्तारियां और भारी बरामदगी के बावजूद चुनौतियां बरकरार है.

Haryana drug trafficking
हरियाणा बना नशा तस्करों का ट्रांजिट हब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 22, 2026 at 9:52 AM IST

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पंचकूला: हरियाणा में बीते सालों पर गौर करें तो नशा तस्करों का नेटवर्क लगातार फैलता गया है. सीमांत क्षेत्रों से लेकर विभिन्न जिलों के अंदरूनी हिस्सों में, भले शहर हो या गांव, नशा तस्कर अपना नेटवर्क फैलाते रहे हैं. वहीं, बीते वर्षों में नशा तस्करों के नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए पुलिस की कार्यशैली में आई तेजी और तत्परता से की कड़ी कार्रवाई से राज्य में नशा माफियाओं और तस्करों को खदेड़ने के भी व्यापक प्रयास जारी हैं.

दरअसल, बीते तीन से पांच सालों में हरियाणा में नशा तस्करों ने किन जगहों से घुसपैठ की? नशे से कितने और कौन-कौन से जिले अधिक प्रभावित हुए? पुलिस ने बीते वर्षों में कुल कितने केस दर्ज किए? कितने नशा तस्करों/माफियाओं की धरपकड़ की? कितनी मात्रा में नशा बरामद किया? दोषसिद्धि पर कितने दोषियों को सजा दिलाई गई? जागरूकता एवं पुनर्वास कार्यक्रमों समेत पुलिस अभियानों का क्या असर रहा? ईटीवी भारत ने इनसे संबंधित सभी आंकड़े हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट के जरिए निकाले हैं, जिससे हरियाणा की पूर्व और मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हरियाणा नशा तस्करों का ट्रांजिट रूट:हरियाणा में नशा बढ़ने और नशा तस्करों का नेटवर्क यहां फैलने के कई विशेष कारण हैं. इनमें हरियाणा का एनसीआर, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा होना है. नतीजतन हरियाणा नशा तस्करों का प्रमुख ट्रांजिट रूट बना हुआ है, जिससे पुलिस विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है. मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से भी नशीले पदार्थों की सप्लाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय तस्करी नेटवर्क इसके प्रमुख कारण हैं. हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और इसके दिल्ली से नजदीक होने के कारण नशा तस्कर प्रदेश को ट्रांजिट एवं सप्लाई रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

नशे से प्रभावित जिले और गिरफ्तारियां:हरियाणा में नशे से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, डबवाली, गुरुग्राम और करनाल शामिल हैं. क्योंकि इन जिलों में एनडीपीएस के मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या अन्य जगहों के मुकाबले अधिक दर्ज की गई है. वहीं, बीते पांच साल के आंकड़ों पर गौर करें तो हरियाणा में NDPS एक्ट के तहत लगातार कारवाई जारी है. वर्ष 2021 से 2025 तक कुल 18959 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 33182 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि वष्र् 2026 में अप्रैल महीने तक कुल 1499 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और इन मामलों में कुल 2486 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

"फिलहाल स्थिति नियंत्रण में": हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार हरियाणा में नशे के मामलों की स्थिति फिलहाल नियंत्रित बताई गई है. इसका कारण सरकार की सक्रिय कार्रवाई बताई गई है, जिससे नशा तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार किया गया है. एडीजीपी संजय कुमार के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां अधिक सतर्कता और सक्रियता से कार्रवाई कर रही हैं. राज्य में लगातार अभियान, गिरफ्तारियां और जागरूकता कार्यक्रमों से नशे के खिलाफ मजबूत माहौल बना है और स्थिति प्रभावी रूप से नियंत्रित है.

हरियाणा से नशे की बरामदगी: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) के एडीजीपी, आईपीएस संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 से 2026 (अप्रैल तक) के दौरान हरयाणा म बड़ी मात्रा में नशीले पदाथ बरामद किए गए हैं. इस समयावधि में 213.71 कलोग्राम हेरोइन, 1130.269 कलोग्राम चरस, 46758.31 कलोग्राम गांजा, 1656.33 कलोग्राम अफीम और 77843.15 कलोग्रामक चुरापोस्त बरामद किया गया है. इसके अलावा कोकीन, LSD, MD/MDMA एवं अन्य सेंथेटिक ड्रग्स भी बरामद किया गया है. फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी भारी मात्रा में जब्त की गई है. लगातार वशेष अभियान चलाकर नशा तस्करों और उनके नेटवर्क पर प्रभावी पुलिस कारवाई की जा रही है.

मोस्ट वांटेड/आतंकी गरोह से जुड़े एसोसिएट/मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्ताल:वर्ष 2021 से 2026 (अप्रैल तक) के दौरान कमर्शियल मात्रा संबंधी मामलां की कुल 2005 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इनमें कुल 5462 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वर्ष 2025 म सबसे अधिक 458 मामले दर्ज किए गए और 1325 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन कार्रवाईयों के दौरान बड़े नशा तस्करी नेटवक, मुख्य साजिशकर्ताओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की गई है.

72.70 करोड़ रूपये की संपत्तियां अटैच:पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत 156 आदतन नशा तस्करों को एक वर्ष तक निरूद्ध किया गया है. साथ ही नशे से अर्जित लगभग 72.70 करोड़ रूपये की संपत्तियों को अटैच एवं जब्त करने की कारवाई की गई है. आमजन भी नशा तस्करों के खिलाफ MANAS हेल्पलाइन नंबर 1933 और हरियाणा एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9050891508 पर नशा बेचने वालों और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना साझा कर सकते हैं.

दोषसिद्धि दर 42.89 से 54.68 हुई:हरियाणा में नशा तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि पर गौर करें तो जहां वर्ष 2021 में 393 मामलों का निपटारा हुआ और 160 मामलों में दोषसिद्धि हुई. वहीं, वर्ष 2022 कन्विक्शन रेट 51.62 प्रतिशत दर्ज की गई. जबकि वर्ष 2024-25 में यह क्रमश: 54.67 प्रतिशत और 54.68 प्रतिशत दर्ज की गई है.

33182 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी:बीते वर्षों में हरियाणा पुलिस और HSNCB द्वारा प्रदेश भर में कई वशेष अभियान और ऑपरेशन चलाए गए. वर्ष 2021 से 2026 (अप्रैल तक) के दौरान NDPS Act के तहत कुल 18,959 एफआईआर दर्ज की गई. इनमें 33182 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन अभियानों में नशा तस्करों के खिलाफ छापामारी, गिरफ्तारियां, संपत्तियां जब्त करना और अन्य कार्रवाई शामिल रही.

जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्रवाई जारी : हरियाणा में हरियाणा स्टेट नारकोटस कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) और जिला पुलिस की “जीरो टॉलरेंस नीति” पर कार्रवाई जारी है. इस दिशा में नशा तस्करों के खिलाफ गिरफ्तारियां, अवैध संपत्तियां जब्त करना, पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत कारवाई और दोषसिद्धि की कार्रवाई की जा रही है. जागरूकता एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान जारी हैं.

हालांकि, हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान तो चलाए गए, बावजूद इसके चुनौतियां बरकरार हैं. क्योंकि नशा माफिया और तस्कर एनसीआर और सीमावर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ करते हैं. इसकी पूर्ण रोकथाम के लिए सरकार के स्तर से पुलिस विभाग द्वारा गांवों तक में जागरूकता अभियान चलाने और डी-एडिक्शन एवं पुनर्वास सुविधाओं को मजबूत किया गया है. पुनर्वास के लिए प्रदेश में 119 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं.

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