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हरियाणा बना नशा तस्करों का ट्रांजिट हब, हजारों FIR के बावजूद नेटवर्क कायम, 5 साल में 33 हजार गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति जब्त

पंचकूला: हरियाणा में बीते सालों पर गौर करें तो नशा तस्करों का नेटवर्क लगातार फैलता गया है. सीमांत क्षेत्रों से लेकर विभिन्न जिलों के अंदरूनी हिस्सों में, भले शहर हो या गांव, नशा तस्कर अपना नेटवर्क फैलाते रहे हैं. वहीं, बीते वर्षों में नशा तस्करों के नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए पुलिस की कार्यशैली में आई तेजी और तत्परता से की कड़ी कार्रवाई से राज्य में नशा माफियाओं और तस्करों को खदेड़ने के भी व्यापक प्रयास जारी हैं.

दरअसल, बीते तीन से पांच सालों में हरियाणा में नशा तस्करों ने किन जगहों से घुसपैठ की? नशे से कितने और कौन-कौन से जिले अधिक प्रभावित हुए? पुलिस ने बीते वर्षों में कुल कितने केस दर्ज किए? कितने नशा तस्करों/माफियाओं की धरपकड़ की? कितनी मात्रा में नशा बरामद किया? दोषसिद्धि पर कितने दोषियों को सजा दिलाई गई? जागरूकता एवं पुनर्वास कार्यक्रमों समेत पुलिस अभियानों का क्या असर रहा? ईटीवी भारत ने इनसे संबंधित सभी आंकड़े हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट के जरिए निकाले हैं, जिससे हरियाणा की पूर्व और मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हरियाणा नशा तस्करों का ट्रांजिट रूट:हरियाणा में नशा बढ़ने और नशा तस्करों का नेटवर्क यहां फैलने के कई विशेष कारण हैं. इनमें हरियाणा का एनसीआर, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा होना है. नतीजतन हरियाणा नशा तस्करों का प्रमुख ट्रांजिट रूट बना हुआ है, जिससे पुलिस विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है. मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से भी नशीले पदार्थों की सप्लाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय तस्करी नेटवर्क इसके प्रमुख कारण हैं. हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और इसके दिल्ली से नजदीक होने के कारण नशा तस्कर प्रदेश को ट्रांजिट एवं सप्लाई रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

नशे से प्रभावित जिले और गिरफ्तारियां:हरियाणा में नशे से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, डबवाली, गुरुग्राम और करनाल शामिल हैं. क्योंकि इन जिलों में एनडीपीएस के मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या अन्य जगहों के मुकाबले अधिक दर्ज की गई है. वहीं, बीते पांच साल के आंकड़ों पर गौर करें तो हरियाणा में NDPS एक्ट के तहत लगातार कारवाई जारी है. वर्ष 2021 से 2025 तक कुल 18959 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 33182 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि वष्र् 2026 में अप्रैल महीने तक कुल 1499 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और इन मामलों में कुल 2486 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

"फिलहाल स्थिति नियंत्रण में": हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार हरियाणा में नशे के मामलों की स्थिति फिलहाल नियंत्रित बताई गई है. इसका कारण सरकार की सक्रिय कार्रवाई बताई गई है, जिससे नशा तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार किया गया है. एडीजीपी संजय कुमार के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां अधिक सतर्कता और सक्रियता से कार्रवाई कर रही हैं. राज्य में लगातार अभियान, गिरफ्तारियां और जागरूकता कार्यक्रमों से नशे के खिलाफ मजबूत माहौल बना है और स्थिति प्रभावी रूप से नियंत्रित है.

हरियाणा से नशे की बरामदगी: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) के एडीजीपी, आईपीएस संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 से 2026 (अप्रैल तक) के दौरान हरयाणा म बड़ी मात्रा में नशीले पदाथ बरामद किए गए हैं. इस समयावधि में 213.71 कलोग्राम हेरोइन, 1130.269 कलोग्राम चरस, 46758.31 कलोग्राम गांजा, 1656.33 कलोग्राम अफीम और 77843.15 कलोग्रामक चुरापोस्त बरामद किया गया है. इसके अलावा कोकीन, LSD, MD/MDMA एवं अन्य सेंथेटिक ड्रग्स भी बरामद किया गया है. फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी भारी मात्रा में जब्त की गई है. लगातार वशेष अभियान चलाकर नशा तस्करों और उनके नेटवर्क पर प्रभावी पुलिस कारवाई की जा रही है.

मोस्ट वांटेड/आतंकी गरोह से जुड़े एसोसिएट/मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्ताल:वर्ष 2021 से 2026 (अप्रैल तक) के दौरान कमर्शियल मात्रा संबंधी मामलां की कुल 2005 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इनमें कुल 5462 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वर्ष 2025 म सबसे अधिक 458 मामले दर्ज किए गए और 1325 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन कार्रवाईयों के दौरान बड़े नशा तस्करी नेटवक, मुख्य साजिशकर्ताओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की गई है.