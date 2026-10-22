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"इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक खट्टर का करीबी", संपत सिंह बोले - "हरियाणा सरकार की कठपुतली बना विद्युत नियामक आयोग"

"इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक खट्टर का करीबी" ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने वीरवार को चंडीगढ़ स्थित इनेलो मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देना राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों द्वारा सुनियोजित तरीके से थोपे गए जनविरोधी फैसले का परिणाम है.

हरियाणा सरकार की कठपुतली : उन्होंने आरोप लगाया कि नियामक आयोग ने अपने वैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ लिया है और हरियाणा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, ताकि मुनाफे का निजीकरण किया जा सके और घाटे का बोझ जनता पर डाला जा सके. लाइसेंस रद्द करने के लिए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का इनेलो पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है.

"इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक खट्टर का करीबी" (ETV Bharat) मनोहर लाल का करीबी होने का आरोप : प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि सच्चाई यह है कि यह लाइसेंस केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर दिया गया है. इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी व्यक्ति है. यह कंपनी नई बनाई गई है जिसकी कुल पूंजी मात्र 1 करोड़ रूपए है और इसको 4700 करोड़ रूपए की परियोजना के लिए लाइसेंस दे दिया गया है. इसके लिए कंपनी का काल्पनिक बाजार मूल्य 4,085 करोड़ रुपये स्वीकार किया गया, जबकि उसका वास्तविक ऑडिटेड बही मूल्य केवल 95 करोड़ रुपये था. धूल झोंकने का काम कर रहे : ऊर्जा मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी, पूरी तरह से बेतुके हैं और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री तत्काल विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 का इस्तेमाल करते हुए जनहित में स्पष्ट लिखित नीतिगत निर्देश जारी करें, ताकि समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके. लाइसेंस देना पहले ही तय हो गया था : प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि जब निजी कंपनियों ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था तब हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी. जब इसके ऊपर जब एचईआरसी में सुनवाई शुरू की गई तब भी पुरजोर विरोध किया था. लेकिन एचईआरसी ने एक कमेटी का गठन कर दिया आगे जिसकी रिपोर्ट पर निजी कंपनी को लाइसेंस दिया गया. सरकार की शह पर ये सारी नौटंकी की गई जबकि इस कंपनी को लाइसेंस देना पहले से ही तय किया जा चुका था. कांग्रेस की बीजेपी के साथ मिलीभगत : मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इसकी जिम्मेवार है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के किसी एक भी नेता ने आज तक इसका विरोध नहीं किया है.इससे पता चलता है कि कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिली हुई है. प्रो. सिंह ने कहा कि वर्ष 1998 में विश्व बैंक की 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता योजना के साथ जुड़ी शर्तों के तहत सरकार पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के निजीकरण का दबाव बनाया गया था. लेकिन वर्ष 1999 में इनेलो सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि सार्वजनिक उपक्रमों का उद्देश्य जनता की सेवा करना होना चाहिए, न कि निजी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना.