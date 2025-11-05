ETV Bharat / state

हरियाणा बिजली वितरण निगम को देना होगा साढ़े 7 लाख का मुआवजा, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश

हरियाणा बिजली वितरण निगम याचिकाकर्ता को देगा साढ़े 7 लाख का मुआवजा. हाईकोर्ट ने राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के दिए निर्देश.

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली को 'प्रशासनिक उदासीनता' का उदाहरण करार दिया है. जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने मामले के याचिकाकर्ता पंकज कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निगम को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा 6% वार्षिक ब्याज सहित दो महीने के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं.

निगम लापरवाही से रोजगार और मानसिक उत्पीड़न! कोर्ट ने कहा कि निगम की लापरवाही ने एक पात्र व्यक्ति से रोजगार छीन लिया और उसे मानसिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ा. दरअसल, इस मामले में याचिकाकर्ता सोनीपत निवासी पंकज कुमार के पिता बलराज सिंह वर्ष 1977 में सहायक लाइनमैन के रूप में सेवा में आए, लेकिन 2 जून 1999 को बिजली के खंभे पर मरम्मत कार्य के दौरान किसी द्वारा अचानक मुख्य लाइन चालू कर दी गई. इससे बलराज सिंह जोरदार करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यहां तक कि पीजीआई रोहतक के मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हें 100% दिव्यांग घोषित किया गया.

'नीति बदलने की बात कहकर रोजगार छीना': इसके बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड विभाग ने बलराज सिंह को दो विकल्प दिए. उन्हें कहा गया कि या तो वह अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा जारी रखें या चिकित्सकीय आधार पर रिटायर होकर अपने पुत्र को रोजगार दिलवाएं. बलराज के दूसरा विकल्प चुनने पर 6 सितंबर 2000 को उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया. जबकि विभाग ने उनसे लिखित में वादा किया था कि उनके पुत्र पंकज को अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाएगी. पंकज का मामला 2001 में विभाग को भेजा गया लेकिन वर्ष 2004 में नई नीति (31 मार्च 2003) के तहत दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान नहीं होने की बात कहकर उनका मामला खारिज कर दिया गया. इसके बाद मां ने 2015 तक कई बार मांग पत्र दिया लेकिन हर बार अनदेखा किया गया.

सरकार या विभाग 'वादा भंग' के सिद्धांत से नहीं बच सकते: पंकज ने इस मामले में वर्ष 2017 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में वही नीति लागू होगी, जो दुर्घटना या सेवानिवृत्ति के समय प्रभावी थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और फुल बेंच के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार या विभाग 'वादा भंग' के सिद्धांत से नहीं बच सकते. कोर्ट ने माना कि 1992 और 1995 की अनुकंपा नीति उस समय प्रभावी थी, जिसके तहत पंकज के रोजगार का वादा किया गया था. लेकिन विभाग की देरी और असंवेदनशीलता ने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया.

जस्टिस बराड़ ने अपने निर्णय में कहा कि सरकारी तंत्र का उद्देश्य नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना है, ना कि 'ठंडे उदासीन' रवैये से लोगों को न्याय से वंचित करना. कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक उदासीनता का क्लासिक उदाहरण है, जिसने एक पात्र उम्मीदवार से आजीविका का अधिकार छीन लिया.

2017 से भुगतान देने का आदेश: कोर्ट ने कहा कि यदि निगम ने समय पर कार्रवाई की होती तो याचिकाकर्ता को नौकरी का लाभ मिल जाता, लेकिन याचिकाकर्ता और उसकी मां को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया गया. अब याचिकाकर्ता की आयु लगभग 47 वर्ष है, जो सरकारी नौकरी की पात्रता आयु से अधिक है. ऐसे में कोर्ट ने पंकज कुमार को वर्ष 2017 से 7.5 लाख रुपये मुआवजा और 6% ब्याज भुगतान तक देने का आदेश दिया है. साथ ही दो महीने के भीतर इस राशि की अदायगी करने के निर्देश दिए, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

