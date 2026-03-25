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हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, बिजली दरों में बदलाव नहीं, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल पर 5% की छूट

चंडीगढ़ : हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने बुधवार को 2026-27 वित्त वर्ष के लिए बिजली की दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, जिससे राज्य के 83.79 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिली है. संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी.

बिजली की दरों में बदलाव नहीं : ये फैसला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें लगभग 4,484.71 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था. अनुमानित घाटे के बावजूद, आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं के कड़े विरोध का हवाला देते हुए दरें न बढ़ाने का फैसला किया. HERC ने कहा कि राजस्व संग्रह, बकाया प्रबंधन, बिजली खरीद में दक्षता सुधार और नुकसान में कमी लाकर ARR को राजस्व-तटस्थ (revenue-neutral) रखा गया है. टैरिफ आदेश पर HERC के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा और सदस्यों मुकेश गर्ग और शिव कुमार ने हस्ताक्षर किए.

पंचकूला में सुनवाई की : आयोग ने 8 जनवरी को पंचकूला में सार्वजनिक सुनवाई की और आदेश को अंतिम रूप देने से पहले गुरुग्राम, पानीपत, हिसार और यमुनानगर में क्षेत्रीय सुनवाई भी की. HERC ने बिजली क्षेत्र में दक्षता सुधारने के लिए निर्देश भी जारी किए, जिसमें अधिक पारदर्शी और किफायती खरीद के लिए हरियाणा पावर परचेज सेंटर (HPPC) का पुनर्गठन भी शामिल है. इसने मांग में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए 'मांग-पक्ष प्रबंधन' (demand-side management) पर ज़ोर दिया; वर्तमान में, मांग पीक और ऑफ-पीक समय के बीच 3,000 MW से 5,000 MW के बीच बदलती रहती है.

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल पर छूट : आयोग ने UHBVNL के वितरण घाटे को 9.30 प्रतिशत पर निर्धारित किया, जो प्रस्तावित 9.85 प्रतिशत से कम है, और DISCOMs को घाटा कम करने के लिए फीडर-स्तर की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. कृषि ट्यूबवेल आपूर्ति के लिए राज्य सब्सिडी हेतु 7,870.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसान 7.48 रुपये प्रति यूनिट की वास्तविक लागत के मुकाबले केवल 10 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करेंगे. किसानों को राहत देते हुए, 31 दिसंबर, 2023 तक 10 BHP तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को अपनी वरिष्ठता खोए बिना अपना लोड बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी. यह एक बार मिलने वाली सुविधा 31 मई, 2026 तक उपलब्ध रहेगी.आयोग ने DISCOMs को पंचकूला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और गुरुग्राम में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी निर्देश दिया. आयोग ने पाया कि मौजूदा 'टाइम ऑफ़ डे' टैरिफ प्रभावी नहीं है और DISCOMs से एक संशोधित प्रस्ताव जमा करने को कहा. आयोग ने आगे कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा और फिक्स्ड चार्ज पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी.