ETV Bharat / state

हरियाणा के बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा का कमाल, 75 साल की उम्र में मेडलों का लगाया 'तिहरा शतक', सरकार से सहयोग की मांग

चरखी दादरी: संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन की ओर से 26 से 28 दिसंबर तक दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 13 वें नेशनल गेम्स आयोजित किए गए. इन खेलों में हरियाणा के बुजुर्ग खिलाड़ी रामकिशन शर्मा ने 400 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़, 60 मीटर बाधा दौड़, लंबी कूद और त्रिकूद में पांच गोल्ड मेडल जीते हैं. इसी के साथ 75 साल के बुजुर्ग खिलाड़ी रामकिशन के 300 मेडल पूरे हो चुके हैं.

बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा का कमाल: घर लौटने पर बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया. रामकिशन शर्मा ने बताया "9 साल पहले मैं अनाज व्यापार का कारोबार करता था. इस दौरान एक खंड स्तरीय प्रतियोगिता में मुझे गोल्ड मेडल मिला. इसके बाद खेल जीवन का हिस्सा बनाया. 65 साल की उम्र में कारोबार छोड़ कर सारा ध्यान खेल के प्रति समर्पित कर दिया."

हरियाणा के बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा का कमाल (Etv Bharat)

मेडल मशीन के नाम से विख्यात हुए एथलीट: बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा को मेडल मशीन के नाम भी जाना जाता है. माना जाता है कि वो जिस भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तो मेडल लेकर जरूर लौटते हैं. गांव के कच्चे रास्तों पर प्रैक्टिस कर उन्होंने स्टेट, नेशनल और फिर इंटरनेशनल तक का सफर तय किया है. अभी तक जितनी भी प्रतियोगिताओं में उन्होंने हिस्सा लिया है, वो खाली हाथ नहीं लौटे हैं. रामकिशन शर्मा ने इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 8 गोल्ड मेडल, नेशनल में 162 गोल्ड, 27 सिल्वर, 5 कांस्य और स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में 98 गोल्ड मेडल जीते हैं.