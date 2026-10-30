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हांसी में महिपाल ढांडा का कांग्रेस पर हमला, SIR पर विपक्ष को घेरा, बोले- "फर्जी वोट कटने से राहुल गांधी और केजरीवाल को परेशानी क्यों?"

हांसी में महिपाल ढांडा का कांग्रेस पर हमला ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. दरअसल, हांसी में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने SIR, घुसपैठियों, कथित वोट चोरी और 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की रैली को लेकर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर मतदाता सूची से फर्जी और अपात्र वोट हटाए जा रहे हैं तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है?"

सदन में चर्चा से क्यों बचता है विपक्ष: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच विधानसभा और संसद है. इसके बावजूद विपक्ष सदन में मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय बाहर आकर गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास करता है. कांग्रेस ने अपने नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े मुद्दों पर सदन का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन जब घुसपैठियों का मुद्दा उठता है तो विपक्ष चर्चा से बचने लगता है. सरकार देशहित से जुड़े विषयों पर सदन में चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष का रवैया अलग है."