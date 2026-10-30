हांसी में महिपाल ढांडा का कांग्रेस पर हमला, SIR पर विपक्ष को घेरा, बोले- "फर्जी वोट कटने से राहुल गांधी और केजरीवाल को परेशानी क्यों?"
Mahipal Dhanda Targets Congress: हांसी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने SIR, वोट चोरी, 1984 दंगों और दिल्ली रैली को लेकर कांग्रेस परहमला बोला.
Published : October 30, 2026 at 4:25 PM IST
हांसी: हांसी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. दरअसल, हांसी में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने SIR, घुसपैठियों, कथित वोट चोरी और 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की रैली को लेकर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर मतदाता सूची से फर्जी और अपात्र वोट हटाए जा रहे हैं तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है?"
सदन में चर्चा से क्यों बचता है विपक्ष: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच विधानसभा और संसद है. इसके बावजूद विपक्ष सदन में मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय बाहर आकर गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास करता है. कांग्रेस ने अपने नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े मुद्दों पर सदन का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन जब घुसपैठियों का मुद्दा उठता है तो विपक्ष चर्चा से बचने लगता है. सरकार देशहित से जुड़े विषयों पर सदन में चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष का रवैया अलग है."
SIR की 12 बार हो चुकी प्रक्रिया: SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए ढांडा ने कहा कि, "देश में अब तक 12 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है, जिनमें से 10 बार कांग्रेस के शासनकाल में हुई. जब 18 वर्ष का युवा मतदाता बन सकता है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. वहीं, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम पुरानी जगह से हटाने की प्रक्रिया पर आपत्ति क्यों की जा रही है? जब फर्जी और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है?"
राहुल गांधी और केजरीवाल से पूछे सवाल: शिक्षा मंत्री ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि, "मतदाता सूची को दुरुस्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम है. आखिर वह स्पष्ट करे कि मतदाता सूची में अपात्र लोगों के नाम बने रहने चाहिए या नहीं. SIR का विरोध करने वाले दलों को जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष को मतदाता सूची के शुद्धिकरण का समर्थन करना चाहिए."
1984 के दंगों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा: 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्षी गठबंधन की रैली पर भी महिपाल ढांडा ने निशाना साधा. उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि, "जिस तारीख को कांग्रेस खुशी मनाने और राजनीतिक कार्यक्रम करने की बात कर रही है, उसी तारीख को वर्ष 1984 में सिख समाज के लोगों पर अत्याचार हुए थे. कांग्रेस को इस तारीख के ऐतिहासिक घटनाक्रम का ध्यान रखना चाहिए. ऐसी तारीख पर रैली आयोजित करने से सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है."
हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार: हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को पूरा भरोसा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन जनता ने भाजपा को जनादेश दिया. चुनाव में वोट ईंटों ने नहीं, बल्कि लोगों ने डालने थे. चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस वोट चोरी जैसे आरोप लगा रही है. जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और विपक्ष को जनादेश का सम्मान करना चाहिए."
विपक्ष पर लगाया भ्रम और अराजकता फैलाने का आरोप: महिपाल ढांडा ने कहा कि, "विपक्ष देश में भ्रम और अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है. लोकतंत्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी महत्व है. सरकार जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ जिम्मेदारियों का एहसास भी करा रही है. मेरी विपक्ष से अपील है कि वह राजनीतिक विरोध के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाले मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाए."
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