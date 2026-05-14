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पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा का विपक्ष पर हमला, बोले- "विकास पर जनता ने लगाई मुहर, कांग्रेस हुई क्लीन बोल्ड"

पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत में आयोजित जनता दरबार के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, "मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी परियोजनाएं निर्माणाधीन या पाइपलाइन में हैं. मेरी विधानसभा के लोगों को बूथ स्तर तक जानकारी है कि कौन सा काम किस स्थिति में है, इसलिए विकास से जुड़ी शिकायतें लगभग नहीं के बराबर हैं." अधिकारियों संग समीक्षा बैठक का जिक्र: महिपाल ढांडा ने आगे कहा कि, "हाल ही में हमने जिले के अधिकारियों के साथ करीब चार घंटे तक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई. सरकार का उद्देश्य सिर्फ घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है.जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं. केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलने आ रहे हैं. लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है और इसी वजह से वे सीधे संवाद के लिए जनता दरबार में पहुंच रहे हैं." पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा का विपक्ष पर हमला (ETV Bharat) कांग्रेस पर साधा निशाना: विपक्ष पर हमला बोलते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि, "जनता ने विकास आधारित राजनीति को स्वीकार किया है और कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है. जनता ने विकास के मॉडल पर मुहर लगाई है, लेकिन कांग्रेस आज भी जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता ईवीएम और जनता दोनों पर सवाल उठाने लगते हैं."