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पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा का विपक्ष पर हमला, बोले- "विकास पर जनता ने लगाई मुहर, कांग्रेस हुई क्लीन बोल्ड"

पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनादेश कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही.

Mahipal Dhanda Janata Darbar panipat
पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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पानीपत: पानीपत में आयोजित जनता दरबार के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, "मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी परियोजनाएं निर्माणाधीन या पाइपलाइन में हैं. मेरी विधानसभा के लोगों को बूथ स्तर तक जानकारी है कि कौन सा काम किस स्थिति में है, इसलिए विकास से जुड़ी शिकायतें लगभग नहीं के बराबर हैं."

अधिकारियों संग समीक्षा बैठक का जिक्र: महिपाल ढांडा ने आगे कहा कि, "हाल ही में हमने जिले के अधिकारियों के साथ करीब चार घंटे तक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई. सरकार का उद्देश्य सिर्फ घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है.जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं. केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलने आ रहे हैं. लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है और इसी वजह से वे सीधे संवाद के लिए जनता दरबार में पहुंच रहे हैं."

पानीपत जनता दरबार में महिपाल ढांडा का विपक्ष पर हमला (ETV Bharat)

कांग्रेस पर साधा निशाना: विपक्ष पर हमला बोलते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि, "जनता ने विकास आधारित राजनीति को स्वीकार किया है और कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है. जनता ने विकास के मॉडल पर मुहर लगाई है, लेकिन कांग्रेस आज भी जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता ईवीएम और जनता दोनों पर सवाल उठाने लगते हैं."

पीएम मोदी और नायब सैनी के नेतृत्व की सराहना: मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि, "देश और प्रदेश में विकास आधारित राजनीति स्थापित हुई है. लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस हरियाणा को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दे सकी, जबकि वर्तमान सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है."

वैश्विक संकटों पर बोले ढांडा: महिपाल ढांडा ने वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि, "दुनिया इस समय कई चुनौतियों से गुजर रही है. कोरोना काल में भारत ने दुनिया की तुलना में बेहतर तरीके से संकट का सामना किया. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री पहले ही देशवासियों को सतर्क कर चुके हैं. ऐसे समय में सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा. जनता का फैसला सर्वोपरि होता है. लोगों से लोकतांत्रिक फैसलों का सम्मान करने और मेरी विकास कार्यों में सरकार का सहयोग करने की जनता से अपील है."

नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया: नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अंतिम रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सही और गलत पर टिप्पणी करना उचित नहीं है."

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