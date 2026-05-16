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"सरकारी स्कूल हमारी राष्ट्रीय धरोहर", रिजल्ट विवाद पर बोले महिपाल ढांडा, केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार

विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद: जनवरी महीने में पढ़ाई के समय आवारा कुत्तों की गिनती कराने के विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि, "विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता है. विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता. सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है.सरकार का फोकस सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर है."

"सरकारी स्कूल भी हमारी धरोहर": शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि, "सरकार निजी स्कूलों का विरोध नहीं करती, क्योंकि वे भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में मेहनत कर रहे हैं. प्राइवेट स्कूल भी हमारे हैं और सरकारी स्कूल भी हमारी अपनी राष्ट्रीय धरोहर हैं." उन्होंने अभिभावकों से सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला कराने की अपील भी की.

हांसी: महिपाल ढांडा शनिवार को हांसी स्थित PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणामों को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. प्राइवेट स्कूलों के बेहतर प्रदर्शन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि, "सरकारी और निजी स्कूलों के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है. सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट में केवल लगभग 1 प्रतिशत का अंतर है."

टीचर ट्रांसफर प्रक्रिया पर दी सफाई: हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों को लेकर महिपाल ढांडा ने कहा कि, "कई बार केंद्र सरकार और अन्य विभागों के जरूरी कार्यों के कारण ट्रांसफर प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है. चुनाव आयोग या जनगणना विभाग से जुड़े काम आने पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव करना पड़ता है, जिस कारण ट्रांसफर प्रक्रिया पोस्टपोन करनी पड़ती है."

केजरीवाल के बयान पर पलटवार: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर शिक्षा मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी. दरअसल, केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है, उसे खत्म कर देती है. इस पर महिपाल ढांडा ने कहा कि, "अरविंद केजरीवाल ने यह अनुभव आखिर कब लिया, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ कभी कोई गठबंधन ही नहीं हुआ. हम तो सबके साथ प्रेम-प्यार से रहते हैं. जिसके मन में जो बात होती है, वही बोलता है. अगर आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है तो उसकी वजह उनकी अपनी नाकामियां हैं. बीजेपी पर आरोप लगाकर अपनी विफलताओं को छिपाया नहीं जा सकता."

NDA में सहयोगियों को मिलता है पूरा सम्मान: एनडीए गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर महिपाल ढांडा ने कहा कि, "बीजेपी अपने सहयोगी दलों को पूरा सम्मान देती है. जैसे असम में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद सहयोगी दलों को सरकार में बराबर भागीदारी दी गई. अगर हम सहयोगियों को खत्म करने वाले होते तो उन्हें सरकार में सम्मान क्यों देते?"

AAP सांसदों के बीजेपी में आने पर बोले मंत्री: आम आदमी पार्टी के सांसदों को बीजेपी द्वारा तोड़े जाने के आरोपों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "बीजेपी ने किसी को नहीं तोड़ा. जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति और काम करने के तरीके से प्रभावित होते हैं, वे खुद बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं. बीजेपी में आने वाले नेताओं का पार्टी स्वागत करती है. हमारी पार्टी में जो भी आता है, वह यही कहता है कि वहां उसका दम घुट रहा था और अब वह सही जगह आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं."

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