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वोट चोरी के आरोपों पर बोले हरियाणा के मंत्री, "दोबारा चुनाव करवाओ, देखें किसमें कितना है दम"

जींद : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने और लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रही है.

राहुल गांधी पर साधा निशाना : राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ढांडा ने कहा कि वे लिखी हुई स्क्रिप्ट के आधार पर चिट्ठियां पढ़ने का काम करते हैं. जब उनसे पूछा जाता है कि संविधान कैसे खतरे में है, तो वह मीडिया को 'गोदी मीडिया' कहने लगते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार देश में संविधान खत्म होने और लोकतंत्र खतरे में होने का मुद्दा उठाती है. उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने आखिर इसे मजाक क्यों बना रखा है. ढांडा ने कहा कि आपातकाल लगाकर लोगों को बंधक बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया था. आज वही पार्टी संविधान और लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा रही है.

"दोबारा चुनाव करवाकर देख लीजिए" (ETV Bharat)

नीरू ढांडा को बधाई नहीं देने पर कांग्रेस को घेरा : महिपाल ढांडा ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाली हरियाणा की बेटी नीरू ढांडा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने नीरू ढांडा को बधाई दी?. कांग्रेस के किसी नेता ने खिलाड़ियों को बधाई तक नहीं दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर राजनीति से ऊपर उठकर उनका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए.

वोट चोरी के आरोप पर दी दोबारा चुनाव की चुनौती : कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है, तो वे इस्तीफा दें और भाजपा के नेता भी इस्तीफा देने को तैयार हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आइए मैदान में और दोबारा चुनाव करवाकर देख लीजिए. उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को वोट देकर सरकार बनाई है. अगर वोट चोरी हुई होती तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें कैसे बनतीं?.

पंजाब में उम्मीदवारों से मारपीट का भी उठाया मुद्दा : ढांडा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों पर चुनाव के दौरान करीब 50 उम्मीदवारों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वैसी आवाज नहीं उठाई गई, जैसी देश में वोट चोरी को लेकर उठाई जाती है. उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.