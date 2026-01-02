ETV Bharat / state

महिपाल ढांडा का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा-"छाज तो बोले लेकिन छालनी भी बोले जिसमें एक हजार छेद"

चरखी दादरी: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि, "राहुल हरियाणा में कांग्रेसियों को क्या सिखाएंगे, जब वे खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं. छाज तो बोले लेकिन छालनी भी बोले, जिसमें एक हजार छेद. बिहार चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को छठी का दूध याद दिला दिया, जनता ने सिर्फ 6 पर कांग्रेस को रोक दिया 10 भी नहीं दी."

ढांडा का राहुल पर आरोप: चरखी दादरी में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ढांडा ने कहा कि, "राहुल गांधी ने संसद में संविधान के पत्र को फाड़कर लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई. राहुल कौन सा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? और किस संविधान की हत्या हो रही है?"ढांडा ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "राहुल के खानदान ने सत्ता की भूख में लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल दिया."

हरियाणा में कांग्रेस संगठन की स्थिति: ढांडा ने आगे कहा कि, "हरियाणा में कांग्रेस संगठन एकजुट नहीं है. राहुल केवल मीडिया की सुर्खियों में दिखने आए हैं. राहुल गांधी देश की छवि को बदनाम करने वाली ताकतों से मिले हैं. हरियाणा में कांग्रेस ने संगठन और शासन की कोई ठोस तैयारी नहीं की है."