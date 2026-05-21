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हरियाणा के स्कूलों में शुरू होगा श्रमदान पीरियड, क्लासरूम में अब शिक्षकों का मोबाइल ले जाना वैन, शिक्षा मंत्री की घोषणा

हरियाणा सरकार ने स्कूलों में श्रमदान पीरियड, शिक्षकों के मोबाइल पर रोक और जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण की घोषणा की है.

Haryana Education Minister Mahipal Dhanda
शिक्षा सुधारों पर सख्त महिपाल ढांडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 11:13 AM IST

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Updated : May 21, 2026 at 11:44 AM IST

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पानीपत: पानीपत में आयोजित जनता दरबार में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने लोगों की शिकायतें सुनीं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलावों की दिशा में काम कर रही है.

"शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना सरकार की प्राथमिकता": महिपाल ढांडा ने कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता, लंबित कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बेहतर माहौल तैयार करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है."

स्कूलों में शुरू होगा श्रमदान पीरियड: शिक्षा मंत्री आगे ने कहा कि, "सरकार ने स्कूलों में श्रमदान पीरियड शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके माध्यम से बच्चों को स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाएगा. पहले स्कूलों में श्रमदान की परंपरा थी, जिससे बच्चों में सफाई और अनुशासन की भावना विकसित होती थी. अब उसी व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है."

स्कूलों में शुरू होगा श्रमदान पीरियड (ETV Bharat)

"क्लासरूम में शिक्षक नहीं करेंगे मोबाइल यूज": महिपाल ढांडा ने शिक्षकों द्वारा कक्षा में मोबाइल इस्तेमाल करने पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि, "क्लासरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. मोबाइल के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है. शिक्षक जब पूरी तरह विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे, तभी शिक्षा का स्तर बेहतर होगा. "

भीषण गर्मी के चलते घोषित हुई छुट्टियां: इसके साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए सरकार ने 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए हैं. छुट्टियां आगे बढ़ाने की संभावना पर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "यह बाद का विषय है. मौसम और परिस्थितियों को देखकर आगे निर्णय लिया जाएगा."

जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण पर जोर: सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "जिन स्कूल भवनों को कंडम घोषित किया जा चुका है, उनका पुनर्निर्माण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. जहां आवश्यकता होगी वहां नए भवन बनाए जाएंगे और पुराने भवनों की मरम्मत भी कराई जाएगी."

कांग्रेस पर साधा निशाना: राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन पार्टी बताया. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वह लोगों को भ्रमित करने और झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है." साथ ही उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग का बचाव करते हुए कहा कि, "ये स्वायत्त संस्थाएं हैं और अपने नियमों के अनुसार काम करती हैं."

हरियाणा की खेल नीति का किया बचाव: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपये की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने हरियाणा की खेल नीति को देश की सबसे मजबूत नीतियों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को सम्मान, नौकरी और प्रोत्साहन राशि देने में हमेशा आगे रही है. प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है."

शिक्षा और खेल सुधारों पर सरकार का फोकस: यानी कि हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता सुधारने के लिए नए कदम उठा रही है. स्कूलों में श्रमदान पीरियड, शिक्षकों के मोबाइल उपयोग पर रोक और जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण जैसे फैसलों को शिक्षा सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है. वहीं, खेल नीति को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि खिलाड़ियों के हितों के अनुसार भविष्य में और बदलाव भी किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें:"सरकारी स्कूल हमारी राष्ट्रीय धरोहर", रिजल्ट विवाद पर बोले महिपाल ढांडा, केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार

Last Updated : May 21, 2026 at 11:44 AM IST

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