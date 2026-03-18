पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त आदेश, हरियाणा शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का वेतन 3 महीने तक रोका
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का वेतन रोकते हुए बकाया राशि और ब्याज शीघ्र देने का आदेश दिया.
Published : March 18, 2026 at 2:04 PM IST
पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दयालुता वित्तीय सहायता और एक्स-ग्रेशिया राशि के भुगतान में देरी के मामले में सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई. इसके साथ ही जवाबदेही तय करते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का तीन महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.
बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ: अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी सहायता का उद्देश्य ही तत्काल राहत देना होता है. अदालत ने इसमें देरी को पीड़ित परिवार के साथ अन्याय के समान बताया. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मार्च 2024 से लंबित बकाया राशि जारी करने के साथ देरी की अवधि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है.
यह है मामला: याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर याचिका में मार्च 2024 से लंबित करुणामूलक मासिक वित्तीय सहायता नियमित रूप से देने और स्वीकृत एक लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि जारी करने की मांग की थी. इस पर राज्य सरकार द्वारा बजट और वित्तीय सीमाओं के कारण भुगतान में देरी की दलील दी गई. साथ ही कहा कि इस कारण ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए.
नीति के मूल उद्देश्य और प्रशासनिक विफलता: हाईकोर्ट ने राज्य की दलील को खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय या बजटीय बाधाएं किसी नागरिक के वैध अधिकारों को टालने का आधार नहीं बन सकती. कोर्ट ने कहा कि जब सरकार स्वयं मानती है कि राशि देय थी, ऐसे में इसे समय पर नहीं दिया जाना प्रशासनिक विफलता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्स-ग्रेशिया सहायता का मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक सहारा देना है. यदि भुगतान में लंबी देरी होती है तो यह नीति के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला: अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि देरी से भुगतान होने पर ब्याज देना आवश्यक है- एसके दुआ बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2008) 3 SCC 44 में शीर्ष अदालत ने कहा था कि भले ही कोई नियम न हो, तो भी कर्मचारी को देरी पर ब्याज पाने का अधिकार है. डीडी तिवारी बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (2014) 8 SCC 894 में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वैध देय के भुगतान में देरी पर ब्याज देना न्यायसंगत है.
संस्थागत जवाबदही पर वेतन रोकने का आदेश: हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक देरी का बोझ अंततः सरकारी खजाने पर नहीं डाला जा सकता. इस कारण संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग के वित्त सचिव का वेतन तीन महीने तक रोके जाने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने कहा कि नागरिक को अपनी ही देय राशि के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता.
राशि दो सप्ताह के भीतर देने के आदेश: कोर्ट ने बकाया राशि को दो सप्ताह के भीतर जारी करने और देरी की अवधि पर 6% वार्षिक ब्याज देने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही कहा कि करुणामूलक सहायता नियमित रूप से जारी रखी जाए. इन्हीं निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा किया.
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