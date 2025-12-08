ETV Bharat / state

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से बिगड़ा स्वास्थ्य सिस्टम, सर्जरियां अटकीं, इलाज के लिए दर-दर भटक रहे मरीज

हरियाणा में तीन हजार डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं.

Haryana doctors strike
हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 3:35 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा में डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में पहले दिन मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अलग-अलग बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इलाज के लिए यहां-वहां चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू नहीं होने के कारण मरीजों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है. सोमवार को राज्य के करीब तीन हजार डॉक्टर अस्पतालों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. नतीजतन, डॉक्टरों द्वारा न तो मरीजों की जांच की गई और न ही ऑपरेशन किए गए. ऐसे में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

निजी डॉक्टरों के भरोसे रहे मरीज: हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण भटक रहे मरीजों ने निजी डॉक्टरों से अपना इलाज कराया. वहीं, सरकार की ओर से एनएचएम, डेंटल और आयुष विभाग के डॉक्टरों की मदद से स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित रखने का प्रयास किया गया. लेकिन बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के हड़ताल पर होने से विभिन्न मेडिकल टेस्ट, ऑपरेशन और सर्जरियां टालनी पड़ीं. इससे दूर-दराज के गांव और क्षेत्रों से आए मरीज और उनके तीमारदार अस्पतालों से मायूस लौट गए.

डॉक्टरों की हड़ताल से बिगड़ा स्वास्थ्य सिस्टम (ETV Bharat)

गंभीर बीमारियों के मरीजों की बढ़ी परेशानी: जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर होने के कारण उनके क्लीनिक खाली रहे. हालांकि कुछ निजी डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों द्वारा मरीजों को प्राथमिक उपचार और इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती रहीं, लेकिन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए दिक्कत बढ़ी रही. करीब तीन हजार डॉक्टरों के एक साथ हड़ताल पर जाने से इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुईं. नतीजतन, कई मरीजों को इलाज के लिए आगामी दिनों का समय दे दिया गया.

डॉक्टरों की मांग: डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार न तो उनकी चिंताओं पर ध्यान दे रही है और न ही पुराने वादों को पूरा कर रही है. हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने कहा, "राज्य सरकार की वादा खिलाफी के चलते ही डॉक्टरों को एक बार फिर हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ा है. स्वास्थ्य विभाग और सरकार को पूर्व में ही हड़ताल के बारे में सूचना दे दी गई थी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बन सकी. डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती रोकने की मांग कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि पूर्व में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसकी मंजूरी दे चुके थे, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में इसे लागू नहीं किया जा रहा है.

एसीपी पर पेंच फंसा: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल के साथ हुई बैठकों में सीधे एसएमओ की भर्ती नहीं करने पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) पर पेंच फंसा हुआ है. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं होने देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यदि हड़ताल आगे बढ़ी तो प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी संकट गहरा सकता है.

स्वास्थ्य महानिदेशक के निर्देश: स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा, डॉक्टर कुलदीप सिंह ने निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाने के साथ ही एनएचएम, डेंटल और आयुष विभाग के डॉक्टरों को ओपीडी में तैनात करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी जिला अस्पतालों को निर्देश दिया है कि ऑपरेशन के लिए आवश्यकतानुसार बाहर से निजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायर किए जाएं.

स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया: इस पूरे मामले में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा, "सरकार पर इस बात का काफी दबाव है कि कितनी मांगें पूरी की जा सकती हैं. हम देखेंगे कि क्या संभव है. हमने कई जगहों से डॉक्टरों को तैनात किया है. हमने उन्हें MER के ज़रिए जुटाया है, और NHM से भी डॉक्टरों और आयुष्मान भारत से कंसल्टेंट को तैनात किया है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां OPD या इमरजेंसी सेवाएं काम नहीं कर रही हों."

ये भी पढ़ें:चपीएससी लेक्चरर भर्ती पर बवाल, 613 पदों में सिर्फ 151 चयनित, भिवानी में अभ्यर्थियों का उग्र आंदोलन

Last Updated : December 8, 2025 at 4:28 PM IST

TAGGED:

HARYANA HEALTHCARE CRISIS
DOCTORS STRIKE IMPACTS PATIENTS
SURGERIES POSTPONED IN HARYANA
HCMS DOCTORS PROTEST
HARYANA DOCTORS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.