ETV Bharat / state

"गोली खाओगे या जेल की दाल खाओगे", हरियाणा में गैंगस्टर्स को जेल डीजी ने दी क्लियर वॉर्निंग

करनाल : हरियाणा के जेल महानिदेशक आलोक कुमार ने करनाल जिला जेल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के युवा गैंगस्टर के रास्ते पर ना चलें. इस रास्ते पर हरियाणा पुलिस की गोली मिलेगी या फिर जेल की रोटी, सब्जी, दाल मिलेगी.

गैंगस्टर कल्चर खत्म करने पर जोर : करनाल पहुंचे हरियाणा के जेल महानिदेशक आलोक कुमार रॉय ने जिला जेल करनाल का दौरा किया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम न रखने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर पुलिस की गोली लग सकती है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के जेलों में गैंगस्टरों की आपराधिक गतिविधियों पर काफी लगाम लगाई गई है. उन्होंने कहा कि अब हरियाणा की जेल से फिरौती की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता. उन्होंने कहा कि मेरे टर्म के दौरान काफी चीजों में बदलाव आया है. जेल से अब फिरौती की घटनाएं नहीं होती और गैंगस्टर कल्चर को ख़त्म किए जाने पर जोर दिया गया है. गैंगस्टर पहले सोशल मीडिया पर गाने गाकर अपना महिमामंडन करते थे जिससे युवा उनकी तरफ आकर्षित होते थे. उसको खत्म करने की हमने कोशिश की है. आज जेल में जो काम दूसरे कैदी करते हैं, वहीं काम गैंगस्टर भी करते हैं.

हरियाणा में गैंगस्टर्स को डीजी जेल ने दी क्लियर वॉर्निंग (Etv Bharat)

युवाओं को दी चेतावनी : उन्होंने कहा कि आज हमने जिला जेल के अंदर पांच आईटीआई और पांच पॉलीटेक्निक एस्टेब्लिश किए हैं जिसमें करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक जेल शामिल है. इससे जेल में बंद कैदियों को डिग्री भी मिल रही है. उन्होंने युवाओं को सीधा संदेश देते हुए कहा कि जेल के अंदर खाने के लिए रोटी सब्जी मिलती है. एक जेल के अंदर तीन से चार कैदी रहते हैं. मेरा युवाओं को साफ संदेश है कि अगर आपने गैंगस्टर बनने की कोशिश की तो या तो पुलिस की गोली मिलेगी या फिर जेल की रोटी-सब्जी-दाल मिलेगी.