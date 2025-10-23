'ग्राउंड जीरो' पर हरियाणा के नए DGP ओपी सिंह, रात में किया पुलिस नाकों का निरीक्षण, हालत देख बोले- 'सुधार की सख्त जरूरत'
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने देर रात यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में पुलिस नाकों का निरीक्षण किया. पुलिसकर्मियों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए.
Published : October 23, 2025 at 8:47 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने पुलिसिंग की जमीनी सच्चाई जानने के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला किया. चार चिट्ठियों के माध्यम से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से संवाद करने के बाद अब उन्होंने देर रात यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कई पुलिस नाकों की जांच की और हालात देखकर स्पष्ट कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्य और रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं है. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पुलिस बल की सुविधाओं और संसाधनों में जल्द सुधार किया जाए.
पुलिसकर्मियों से सीधी बातचीत: निरीक्षण के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे पुलिसकर्मियों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि ये जवान कठिन परिस्थितियों में दिन-रात जनता की सुरक्षा में जुटे हैं. देर रात तक चली बातचीत में उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याओं, कार्यस्थल की चुनौतियों और संसाधनों की कमी पर चर्चा की. सिंह ने कहा कि "ऐसे कर्मियों की बातों को सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि वे ही जमीनी स्तर पर हालात को सबसे बेहतर समझते हैं."
HC रविन्द्र तैनाती कलानौर चेक पोस्ट, यमुनानगर - संकल्प इनके लिविंग एवं वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने का। pic.twitter.com/3go4v57Chz— OP Singh, IPS (@opsinghips) October 22, 2025
रात के निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल: ओपी सिंह ने अपने निरीक्षण के अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किए. उन्होंने लिखा कि "35 मिनट के सफर में पंचकूला से यमुनानगर रोड पर 50 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया. इस दौरान एक पीसीआर वैन लाल बत्ती जलाकर ड्यूटी पर तैनात मिली, लेकिन कोई कर्मी बाहर निगरानी करते नहीं दिखा. टोल प्लाजा के पास भी पुलिस की कोई ड्यूटी या वाहन नहीं था. इसके अलावा, जहां ट्रैफिक डायवर्जन था, वहां कोई साइन बोर्ड या तैनाती नजर नहीं आई, जिससे यातायात व्यवस्था पर सवाल उठे."
सिटी शाहाबाद चौकी में जब्त मोटर साइकिल के नीलामी की बात हुई। चौकी इंचार्ज इस बात को लेकर चिंतित था कि कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन वाले बात-बात पर तंग करते हैं। फोर्स की कमी के बारे में बोला। मैंने कहा कि दो हज़ार सिपाहियों का पासिंग आउट परेड होना है, उन्हें अतिरिक्त बल मुहैया… pic.twitter.com/6xXStGd7Ik— OP Singh, IPS (@opsinghips) October 22, 2025
डीजीपी के निर्देश और अगला कदम: निरीक्षण के बाद डीजीपी ने साफ कहा कि "पुलिसकर्मियों की लिविंग कंडीशन और ड्यूटी सिस्टम में सुधार जरूरी है." उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि नाकों की व्यवस्था, साइन बोर्ड और तैनाती की स्थिति को मजबूत किया जाए. सिंह ने कहा कि "एक मजबूत पुलिस व्यवस्था तभी बन सकती है जब पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करें. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में सुधारात्मक कदमों के नतीजे साफ दिखेंगे."
