'ग्राउंड जीरो' पर हरियाणा के नए DGP ओपी सिंह, रात में किया पुलिस नाकों का निरीक्षण, हालत देख बोले- 'सुधार की सख्त जरूरत'

Haryana DGP OP Singh ( Haryana DGP OP Singh Social Media )