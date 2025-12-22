ETV Bharat / state

हरियाणा में अपराधियों पर लगेगी रोक! करप्शन पर DGP का ऑर्डर, "जो रंगे हाथ धरे गए, उनकी जांच बिठाने की जरूरत नहीं"

चंडीगढ़: हरियाणा में अब रिश्वतखोरों की खैर नहीं. राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह एक्शन मोड में है. इस बीच उनका बड़ा बयान सामने आया है. डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि "ठग हो या बदमाश, समाज हो या फिर पुलिस विभाग सबके लिए स्पष्ट नीति है कि कानून को जवाब दो. मैंने सारे एसपी/सीपी को कहा है कि जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर जांच बिठाने की जरूरत नहीं है".

डीजीपी की सीधी चेतावनी: डीजीपी ने आगे लिखा है कि "संविधान के आर्टिकल 311 (2) द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर इन्हें नौकरी से बर्खास्त ही कर दें. पिछले दो महीने में जो भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनके साथ यही किया गया है. आगे भी ऐसा ही किया जाएगा". पोस्ट के आखिरी में डीजीपी ने लिखा है "जैसी करनी वैसी भरनी". कुल मिलाकर रंगे हाथों पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ अब जांच नहीं, बल्कि सीधे कार्रवाई होगी.