दो पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या पर बोले हरियाणा डीजीपी, "किसी का मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ"

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के खुदकुशी मामले पर प्रतिक्रिया दी.

DGP OP Singh On Police Morale
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह (ANI)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2025 at 2:47 PM IST

4 Min Read
पंचकूला: हाल में हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के खुदकुशी मामले को लेकर हरियाणा में बवाल मचा हुआ था. मंगलवार को इस मामले में हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी. इस दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया की कहानियों और हकीकत के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने पुलिस बल की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "आजकल दो दुनियाएं हैं: सोशल मीडिया और असली दुनिया. किसी का मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ."

डीजीपी की यह टिप्पणी रोहतक के एएसआई संदीप लाठर की मौत के बाद आई है, जिन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.

'सोशल मीडिया की दुनिया है, और वे लोगों को डराते रहते हैं': पत्रकारों से बात करते हुए, डीजीपी सिंह ने कहा, "आजकल दो दुनियाएं हैं- सोशल मीडिया और वास्तविक दुनिया. वास्तविक दुनिया में कोई समस्या नहीं है. जो कुछ भी हो रहा था, वह सोशल मीडिया पर हो रहा था. मुझे बहुत दुख है कि हमारे दो साथी, जो 20-25 साल से हमारे साथ थे और देश की, जनता की सेवा कर रहे थे, उनकी मौत हो गई. हम पुलिस बल हैं और हमारी लड़ाई जारी है. क्या हमारे पास बस बैठकर निराश होने का विकल्प है? किसी का मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ. सोशल मीडिया की दुनिया है, और वे लोगों को डराते रहते हैं. जितना ज्यादा आप देखेंगे, उतनी ही ज्यादा नजरें उन पर टिकी रहेंगी, उतना ही ज्यादा अमेरिका को पैसा मिलेगा."

अधिकारियों की पत्नियों के संघ को किया जायेगा मजबूत: इससे पहले, सिंह ने दो पुलिस अधिकारियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस बल इससे दुखी है. उन्होंने आगे कहा, "हम गंभीरता से सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ऐसी स्थिति फिर न आए."उन्होंने कहा, "हम अधिकारियों की पत्नियों के संघ को मजबूत करना चाहते हैं. हमारा काम सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों तक भी फैला हुआ है, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि कोई अपनी जान ले ले."

कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए तकनीक के साथ अद्यतन हो रही है पुलिसः हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने पुलिस जवानों और पूर्व सैनिकों को याद रखने के महत्व पर भी बल दिया. उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि 1967 और 1977 के बीच किसी भी पुलिसकर्मी की जान नहीं गई और उनका लक्ष्य इस रिकॉर्ड को बनाए रखना है. पुलिस बल अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए तकनीक के साथ अद्यतन हो रहा है.

अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन करेंः डीजीपी ने कहा कि "प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सक्षम और अनुभवी अधिकारी अपने क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें, सार्वजनिक समारोहों के दौरान व्यवस्था बनाए रखें और अपराधियों के लिए जेलों तक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करें. त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं."

ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन को मजबूत किया जायेगा मदबूतः डीजीपी ने कहा कि, "दो सहकर्मियों की हाल की आत्महत्याओं ने पुलिस कर्मियों के रहने के माहौल और पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार करने को प्रेरित किया है, जिसका उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना और चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक स्थिरता सुनिश्चित करना है. पुलिसिंग चुनौतियों का सामना करने का काम है."

पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर लंबी छुट्टी पर भेजे गएः बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत से जुड़े आरोपों के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इससे पहले, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित उनके आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी. मंगलवार को एक अन्य दुखद घटना में, एएसआई संदीप रोहतक के लाधोत गांव में एक कृषि क्षेत्र के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था.

ये भी पढ़ें-ज़िंदगी से क्यों हारे IPS वाई पूरन कुमार ?, पोस्टमार्टम कल, IAS अफसर पत्नी जापान दौरा छोड़कर लौटी घर

