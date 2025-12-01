ETV Bharat / state

हरियाणा डीजीपी ने दिया सरप्राइज़, डिजिटल अरेस्ट की शिकायत लेकर अचानक पहुंचे साइबर थाने, पुलिसकर्मियों के उड़े होश

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह सोमवार को अचानक गुरुग्राम पहुंचे और साइबर थाने में जांच के लिए पहुंच गए.

Haryana DGP OP Singh
डीजीपी ओपी सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 1, 2025 at 10:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्रामः हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह सोमवार को अचानक गुरुग्राम पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के साइबर थाना सेक्टर-43 में औचक निरीक्षण किया. डीजीपी शिकायतकर्ता बनकर थाना पहुंचे थे, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हैरान रह गए. आज डीजीपी दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे निजी कार में साइबर थाना पहुंचे. गेट पर मौजूद सिपाही डीजीपी को पहचान नहीं पाया. जब उन्होंने कहा कि 'मुकदमा दर्ज कराना है', तो गेट ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने उन्हें ऊपर कमरा नंबर 24 में ड्यूटी ऑफिसर के पास भेज दिया.

पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की सराहनाः थोड़ी देर बाद जब पुलिसकर्मियों को उनकी वास्तविक पहचान का पता चला तो मौके पर सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और अन्य अधिकारी भी तुरंत पहुंच गए. निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को संतोषजनक पाया और सराहना भी की. उन्होंने मौके पर उपस्थित कर्मियों को साफ निर्देश दिए की साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में त्वरित और संवेदनशील व्यवहार अपनाया जाए. वही पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए.

शिकायतकर्ता बनकर गुरुग्राम में साइबर थाने पहुंचे हरियाणा DGP (Etv Bharat)

घर की समस्या बन चुकी है साइबर क्राइम: डीजीपी ओपी सिंह ने मौके पर मौजूद IG साइबर को यह भी निर्देशित किया कि "हर सप्ताह कम से कम एक बार साइबर थाना का दौरा करें. साइबर क्राइम के पीड़ितों की तीन प्रमुख समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान सुनिश्चित करें." उन्होंने कहा कि "साइबर क्राइम आज हर घर की समस्या बन चुकी है, इसलिए थानों में व्यवहार, प्रक्रिया और तकनीकी दक्षता तीनों में सुधार अत्यंत आवश्यक है."

साइबर फ्रॉड में बैंकों की भूमिका की भी होगी जांचः डीजीपी ने इस दौरान कहा कि "बैंकिंग साइबर फ्रॉड में इन दिनों सबसे ज्यादा शिकायतें APK फाइल की मदद से खाते से पैसा निकालने से जुड़ी आ रही है. ऐसे केस में साइबर फ्रॉड करने वाले लोग जानबूझ कर मोबाइल में APK फाइल भेज देते हैं. मोबाइल संचालक अनजाने में APK फाइल को खोल लेते हैं, इसके बाद मोबाइल धारक के खाते से साइबर ठग पैसे की निकासी कर लेते हैं. ऐसे मामलों में खाताधारक के द्वारा पैसे की निकासी के लिए आदेश दिया ही नहीं जाता है और उसके खाते से पैसे की निकासी हो जाती है. IT Act के तहत ऐसे मामलों में बैंक दोषी होता है. इसलिए उसके नुकसान का खामियाजा खाता धारक को नहीं बैंक को भुगतना पड़ेगा. अब साइबर फ्रॉड से जुड़े सभी मामलों में इस बात की जांच की जायेगी कि गलत निकासी पर बैंक ने क्या कदम उठाया. यह बैंक का काम है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में साइबर ठगी के पीड़ितों का इंतजार हुआ खत्म, अब लोक अदालत के जरिए तुरंत मिलेगी फ्रीज हुई रकम

TAGGED:

DGP OP SINGH
CYBER FRAUD IN HARYANA
VICTIMS OF CYBER FRAUD IN HARYANA
HARYANA DGP IN POLICE STATION
HARYANA DGP OP SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.