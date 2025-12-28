ETV Bharat / state

हरियाणा डीजीपी की दो टूक, बोले - "VIP सिक्योरिटी कोई तमाशा नहीं, भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं गैंगस्टर्स"

करनाल : हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि सिक्योरिटी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है बल्कि जीवन की सुरक्षा है और सही आंकलन के बाद ये सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी जिन्हें असल में जान का ख़तरा है. हरियाणा में गैंगस्टर्स पर बोलते हुए कहा कि ज्यादातर एक्सटॉर्शन की कॉल बकवास होती है और गैंगस्टर्स की भाषा किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाने वाली होती है.

वीआईपी सिक्योरिटी कोई तमाशा नहीं : हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं. हरियाणा में पिछले दिनों दिग्विजय चौटाला समेत 72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटा दी गई जिसे लेकर नेताओं ने उनकी आलोचना भी की. इसे लेकर जब ओपी सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "सिक्योरिटी देना-लेना कोई तमाशा नहीं है. ये बड़े सोच-विचार कर और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर दिया जाता है. जिला स्तर पर एसपी, डीसीपी, सीपी हालात का मुआयना करते हैं और सीआईडी की रिपोर्ट लेते हैं.जिसको थोड़ा भी ख़तरा होता है, उसे पूरा कवर दिया जाता है. मैंने पानीपत का एक फोटो देखा जिसमें चार गनमैन ले लिए और गेस्ट बुलाए गए, बुके लिए गए और फिर गनमैन के साथ फोटो खिंचाई जा रही है. मैंने तब कहा कि इन चारों को सस्पेंड करो क्योंकि ये सिक्योरिटी ड्यूटी तो दे नहीं रहे हैं. ये जो शौकिया तौर पर पुलिस को अपने पीछा लगाना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा. जिनको दे रखा है, उनसे वसूली भी करेंगे कि पैसे भरो. जिन्हें वाकई ख़तरा है, उनको पूरी प्रोटेक्शन है."

हरियाणा डीजीपी के बेबाक बोल (Etv Bharat)

भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं गैंगस्टर्स : डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टर्स की एक्सटॉर्शन कॉल्स पर बोलते हुए कहा कि "एक्सटॉर्शन कॉल पूरी तरह बकवास है. उस दौरान एक्सटॉर्शन मांगने वाला भिखारी की तरह गिड़गिड़ाता है कि भाईसाहब हमारा भी ख्याल कर लो, हमें भी देख लो. ज्यादातर तो ये बकवास है लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं कि गैंगस्टर्स हैं. हम कई गैंगस्टर्स को पकड़कर भी लाएं हैं. ऐसे बदमाश सोचते हैं कि डरा-धमकाकर कमाई करें, अपना भोकाल बनाकर रखें. लेकिन कहां वो और कहां हम. 70 हजार की फोर्स है, लेटेस्ट वेपन्स हैं. सारी ताकत हमारे पास हैं. ऐसे में वो सिर्फ गिनती के हैं. हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल के अंदर तक चेक करते हैं. हमारी पुलिस ने थाना स्तर पर और जिला स्तर पर पूरे इलाके को छान मारा और सारे आदमी जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनको उठा-उठाकर जेल भेजा. 4 हजार के ऊपर हथियारबंद और गिरोह वाले लोग आज जेल में है. जो बाहर हैं, ऐसे 200 के ऊपर बेल कैंसिल करवाई गई है. जो उनकी मारक क्षमता है ग्राउंड लेवल पर, उसको कुंद करने में हम लगे हुए हैं. उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, उन्हें ढहा रहे हैं."