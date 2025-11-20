ETV Bharat / state

हरियाणा में जल्द बन सकती है एंटी टेररिज्म सेल, आतंकी गतिविधियों का करेगी पर्दाफाश

Haryana DGP on Anti Terrorism Cell: हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि "सूबे में जल्द एंटी टेररिज्म सेल का गठन हो सकता है."

Haryana Anti Terrorism Cell
Haryana Anti Terrorism Cell (Haryana DGP OP Singh)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 7:49 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा जल्द ही एक डेडिकेटेड एंटी-टेररिज्म सेल बना सकता है, जो एक स्पेशल यूनिट होगी. ये आतंकवादी खतरों और गतिविधियों को रोकने, जांच करने और उनका जवाब देने के लिए ज़िम्मेदार होगी. सरकार इसे बनाने पर विचार कर रही है और मंजूरी मिलने पर स्पेशल यूनिट कुछ दूसरे राज्यों की तरह बनाई जाएगी.

हरियाणा में जल्द बनेगी एंटी टेररिज्म सेल: इस बारे में पूछे जाने पर, हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह ने बुधवार को कहा कि "इस बारे में बातचीत एडवांस लेवल पर है". उन्होंने कहा कि राज्य के नेशनल कैपिटल रीजन में एंटी-टेररिज्म सिस्टम को और मजबूत किया गया है, एक हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद जब एक "व्हाइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें ज्यादातर फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुए थे."

यूनिट में 150 सुरक्षा अधिकारी होंगे शामिल: डीजीपी ने कहा कि "खास तौर पर हरियाणा के NCR इलाके के लिए एक यूनिट बनाई जाएगी जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करेगी, जांच करेगी और आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध लोगों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाएगी. इस खास यूनिट में करीब 150 सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे. ये यूनिट, एक सीनियर अधिकारी के अंडर काम करेगी, साइबर और पब्लिक स्पेस को स्कैन करेगी और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट के ज़रिए किसी भी आतंकवादी गतिविधि के किसी भी संकेत का पता लगाने और उस पर तुरंत कार्रवाई करने पर नजर रखेगी."

दिल्ली और यूपी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हरियाणा के डीजीपी: हरियाणा के DGP ने हाल ही में फरीदाबाद में एंटी-टेररिज्म ऑपरेशन में लगे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी.

अल फलाह यूनिवर्सिटी का कर चुके दौरा: बता दें कि मंगलवार को, DGP ने फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया और टॉप अधिकारियों को सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा की इस चूक के चलते कुछ डॉक्टर एक "व्हाइट-कॉलर" आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल हो गए और उन्होंने इंस्टीट्यूट को अपना ठिकाना बना लिया. फरीदाबाद के धौज में यूनिवर्सिटी "व्हाइट-कॉलर" टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने और 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में आ गई है.

दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत: लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए हैं, और यूनिवर्सिटी और कश्मीर से जुड़े कई डॉक्टरों की भूमिका जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है. दिल्ली ब्लास्ट तब हुआ, जब अधिकारियों ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद से जुड़े व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया. जांच में फरीदाबाद में किराए के दो कमरों से लगभग 2,900 kg विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों सहित कई लोगों को गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया.

