हरियाणा में जल्द बन सकती है एंटी टेररिज्म सेल, आतंकी गतिविधियों का करेगी पर्दाफाश

Haryana Anti Terrorism Cell ( Haryana DGP OP Singh )

चंडीगढ़: हरियाणा जल्द ही एक डेडिकेटेड एंटी-टेररिज्म सेल बना सकता है, जो एक स्पेशल यूनिट होगी. ये आतंकवादी खतरों और गतिविधियों को रोकने, जांच करने और उनका जवाब देने के लिए ज़िम्मेदार होगी. सरकार इसे बनाने पर विचार कर रही है और मंजूरी मिलने पर स्पेशल यूनिट कुछ दूसरे राज्यों की तरह बनाई जाएगी. हरियाणा में जल्द बनेगी एंटी टेररिज्म सेल: इस बारे में पूछे जाने पर, हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह ने बुधवार को कहा कि "इस बारे में बातचीत एडवांस लेवल पर है". उन्होंने कहा कि राज्य के नेशनल कैपिटल रीजन में एंटी-टेररिज्म सिस्टम को और मजबूत किया गया है, एक हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद जब एक "व्हाइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें ज्यादातर फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुए थे." यूनिट में 150 सुरक्षा अधिकारी होंगे शामिल: डीजीपी ने कहा कि "खास तौर पर हरियाणा के NCR इलाके के लिए एक यूनिट बनाई जाएगी जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करेगी, जांच करेगी और आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध लोगों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाएगी. इस खास यूनिट में करीब 150 सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे. ये यूनिट, एक सीनियर अधिकारी के अंडर काम करेगी, साइबर और पब्लिक स्पेस को स्कैन करेगी और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट के ज़रिए किसी भी आतंकवादी गतिविधि के किसी भी संकेत का पता लगाने और उस पर तुरंत कार्रवाई करने पर नजर रखेगी."