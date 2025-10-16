ETV Bharat / state

DGP ओपी सिंह का हरियाणा पुलिस को मोटिवेशनल लेटर.. लिखा- "दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे"

डीजीपी का पत्र: डीजीपी ने अपने पत्र में शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए लिखा कि, हमारे देश का एक गौरवशाली अतीत रहा है. प्राचीन काल में नदी घाटी सभ्यता होने के कारण हम सबसे समृद्ध थे. इसी कारण सीमा पार से हम पर बड़े हमले हुए.हमने सदियों गुलामी झेली. आजादी कुछ ही दशकों की बात है. इस थोड़े समय में हम गरीबी, बीमारी और अशिक्षा से काफी हद तक उबरने में सफल हुए हैं. देश और प्रांत निर्बाध तरक्की करें, इसके लिए सुरक्षा बलों के हमारे हजारों साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. अकेले हरियाणा में अब तक हमारे 84 साथी वीरगति को प्राप्त हुए हैं. मैं उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं."

दरअसल, IPS पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया था. इसके बाद सरकार ने आईपीएस ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया.14 अक्टूबर को चार्ज लेने के एक दिन बाद ही उन्होंने यह लेटर जारी कर पुलिसकर्मियों में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है.

चंडीगढ़: हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने चार्ज संभालते ही पुलिस बल को एक प्रेरणादायक लेटर जारी किया है. इस लेटर में उन्होंने न सिर्फ पुलिसकर्मियों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा दी, बल्कि अपने शब्दों से एक भावनात्मक संदेश भी दिया. ओपी सिंह ने मशहूर शायर कतील शिफाई के शेर का जिक्र करते हुए लिखा- "वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे."

कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की पहली जिम्मेदारी: आगे डीजीपी ने लिखा, "हिंसा और छलावा प्रकृति के स्वभाव में है. सभ्य जीवन इसके विरुद्ध अपराध तंत्र का सतत संघर्ष है. प्रजातंत्र का आश्वासन है कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीएं और शेर को अपनी ताकत का गुमान न हो और न ही बकरी को अपने कमजोरी का मलाल. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस को मिली है. कुछ लोग इस सामाजिक और कानूनी करार को कभी-कभी नहीं मानते. हमारा काम उन्हें घर-घर, गली-गली, गांव-गांव, रास्ते-डगर, शहर-शहर रोकना है. मैं चाहूंगा कि अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को देखें. आपके कारगर होने से लोग चैन की सांस लेते हैं, कारोबार को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, समाज व्यवस्थित एवं देश आत्मनिर्भर होता है."

कतील शिफाई के एक शेर का किया जिक्र: डीजीपी OP सिंह ने लेटर में आगे लिखा, "मैं यह भी चाहूंगा कि अपने आचरण-व्यवहार से आप दूसरों के लिए प्रेरणा और विश्वास का स्त्रोत बनें. इस बात को समझें कि लोगों ने पीढ़ी-दर-दर बहुत सहा है. आपसे उन्हें राहत, संरक्षण और सहयोग चाहिए." उन्होंने कतील शिफाई के एक शेर का जिक्र करते हुए लिखा, "वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे." डीजीपी ने आगे लिखा, "इतिहास के इस दौर ने जब आपको राष्ट्र-निर्माण में अग्रणी भूमिका दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर खरे उतरेंगे। सही और गलत में आप सही की हमेशा रक्षा करेंगे. कीमत जो भी चुकानी पड़े."

पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद बड़ा फेरबदल: IPS पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद हरियाणा पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने परिवार की मांग पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजते हुए उनकी जगह IPS ओपी सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया है. पूरन कुमार ने सुसाइड से पहले अपने नोट में डीजीपी कपूर समेत 15 बड़े अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे.

