प्लीज, सॉरी और थैंक्यू बोलेगी हरियाणा पुलिस, DGP बोले- 'बर्दाश्त नहीं होगी बदमाशी-अनुशासनहीनता, 2 हफ्तों में थाने-चौकियों की हालत सुधारें'
Haryana DGP OP Singh: हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली बदलने की बात कही.
Published : October 25, 2025 at 7:04 AM IST
पंचकूला: हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों की बैठक ली. उन्होंने कहा कि "हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी. पुलिस को अब प्रोएक्टिव, समाधान देने वाली, समन्वयित और जनता के हित में काम करने वाली बनना होगा. साथ ही पुलिसकर्मियों के रहने और काम करने की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा."
थानों की हालत सुधारने के आदेश दिए: डीजीपी ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन (HPHC) के अधिकारियों को दो सप्ताह में सभी थानों और चौकियों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के आदेश दिए. रसोई, शौचालय, बिजली की वायरिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि "हर थाना साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित दिखना चाहिए. इसके लिए इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर थाना खुद जाकर देखें और रिपोर्ट दें."
जन सुरक्षा को फाइटिंग फिट और वर्किंग ऑर्डर: डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस को फाइटिंग फिट और वर्किंग ऑर्डर में रखना उनका प्रमुख ध्येय है. ड्यूटी के दौरान गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अनुशासनहीनता या बदमाशी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी. हरियाणा पुलिस 365 दिन, 24 घंटे जन सेवा में तत्पर है." उन्होंने कहा कि वो अपने किसी भी पुलिसकर्मी को नुकसान में नहीं देख सकते. उन्होंने कहा "हम यहां जान देने नहीं, बल्कि जन सेवा और सुरक्षा के लिए हैं. अपराधी को कानून के अनुसार सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. लेकिन यदि कोई प्रतिकार करेगा, तो उसे तुरंत और उचित जवाब मिलेगा. हरियाणा पुलिस जनता और अपराधियों के बीच मजबूत ढाल बनकर खड़ी है."
आज पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के 18 ड्रग स्मगलर्स को PIT NDPS एक्ट के तहत साल पर जेल का प्रस्ताव सरकार को भेजा। pic.twitter.com/JNNNwCfe51— OP Singh, IPS (@opsinghips) October 24, 2025
शहीद परिवारों की मदद में तेजी: डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के कल्याण संबंधी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नियमानुसार तुरंत मदद दी जाए. किसी काम में देरी ना हो और हर 15 दिन में उनकी स्थिति की रिपोर्ट दी जाए. शहीदों के परिवार के काम रुकने नहीं चाहिए."
जन संवाद और पुलिसकर्मियों से जुड़ाव: डीजीपी ने कहा कि "जिले के सभी अधिकारी नियमित फील्ड विजिट करें, पुलिसकर्मियों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाएं." उन्होंने कहा कि "जनता से अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है. पुलिसकर्मी "Please, Sorry, Thank You" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें- इससे पुलिस की छवि बेहतर होगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा."
सोशल मीडिया पर सतर्कता और संवाद: डीजीपी ने कहा कि "अब पुलिस को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना होगा. अफवाह फैलाने वालों और पुलिस विरोधी गलत जानकारी फैलाने वालों पर शुरुआत से ही नजर रखी जाए. जिले के अधिकारी रोजाना सोशल मीडिया या टीवी के जरिए जनता से संवाद करें, ताकि पारदर्शिता और भरोसा बना रहे."
सहयोग से अपराध नियंत्रण: डीजीपी ने कहा कि "सभी थाना और चौकियां मिलकर काम करें और आसपास के क्षेत्र में अपराध कम करने के लिए साझा रणनीति बनाएं. हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक अर्शिंदर चावला को नए पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए, ताकि वे फिल्मी नहीं बल्कि वास्तविक पुलिसिंग सीखें."
अपराध में कमी और उपलब्धियां: डीजीपी ने बताया कि "हरियाणा में रेप के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आई है और कुल अपराधों में भी गिरावट दर्ज हुई है. नए आपराधिक कानूनों का सफल क्रियान्वयन गृह मंत्री ने सराहा है. सीसीटीएनएस सिस्टम में भी हरियाणा पूरे देश में शीर्ष पर है."
अनुशासन और जिम्मेदारी: डीजीपी ने कहा कि "विभाग पहले, सुविधा बाद में." उन्होंने निर्देश दिए कि "संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात अधिकारी बिना सूचना के छुट्टी पर न जाएं. एसएचओ को छुट्टी से पहले आईजी को और एसपी को, एडीजी (L&O) को सूचित करना होगा." डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि "हरियाणा पुलिस का लक्ष्य है- हर पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे, जनता निडर रहे, और हर थाना जनता के विश्वास का प्रतीक बने."
