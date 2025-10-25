ETV Bharat / state

प्लीज, सॉरी और थैंक्यू बोलेगी हरियाणा पुलिस, DGP बोले- 'बर्दाश्त नहीं होगी बदमाशी-अनुशासनहीनता, 2 हफ्तों में थाने-चौकियों की हालत सुधारें'

पंचकूला: हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों की बैठक ली. उन्होंने कहा कि "हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी. पुलिस को अब प्रोएक्टिव, समाधान देने वाली, समन्वयित और जनता के हित में काम करने वाली बनना होगा. साथ ही पुलिसकर्मियों के रहने और काम करने की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा."

थानों की हालत सुधारने के आदेश दिए: डीजीपी ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन (HPHC) के अधिकारियों को दो सप्ताह में सभी थानों और चौकियों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के आदेश दिए. रसोई, शौचालय, बिजली की वायरिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि "हर थाना साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित दिखना चाहिए. इसके लिए इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर थाना खुद जाकर देखें और रिपोर्ट दें."

जन सुरक्षा को फाइटिंग फिट और वर्किंग ऑर्डर: डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस को फाइटिंग फिट और वर्किंग ऑर्डर में रखना उनका प्रमुख ध्येय है. ड्यूटी के दौरान गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अनुशासनहीनता या बदमाशी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी. हरियाणा पुलिस 365 दिन, 24 घंटे जन सेवा में तत्पर है." उन्होंने कहा कि वो अपने किसी भी पुलिसकर्मी को नुकसान में नहीं देख सकते. उन्होंने कहा "हम यहां जान देने नहीं, बल्कि जन सेवा और सुरक्षा के लिए हैं. अपराधी को कानून के अनुसार सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. लेकिन यदि कोई प्रतिकार करेगा, तो उसे तुरंत और उचित जवाब मिलेगा. हरियाणा पुलिस जनता और अपराधियों के बीच मजबूत ढाल बनकर खड़ी है."

शहीद परिवारों की मदद में तेजी: डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के कल्याण संबंधी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नियमानुसार तुरंत मदद दी जाए. किसी काम में देरी ना हो और हर 15 दिन में उनकी स्थिति की रिपोर्ट दी जाए. शहीदों के परिवार के काम रुकने नहीं चाहिए."

जन संवाद और पुलिसकर्मियों से जुड़ाव: डीजीपी ने कहा कि "जिले के सभी अधिकारी नियमित फील्ड विजिट करें, पुलिसकर्मियों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाएं." उन्होंने कहा कि "जनता से अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है. पुलिसकर्मी "Please, Sorry, Thank You" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें- इससे पुलिस की छवि बेहतर होगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा."