ETV Bharat / state

'कोई डिजिटल अरेस्ट की कोशिश करे, तो पहले उसे सौ गालियां निकालें, फिर पुलिस को सूचित करें'- हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह

चंडीगढ़: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अपनी कार्यशैली और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. पहले वो थार और बुलेट वाले बयान से चर्चा में रहे. इस बार फिर से डीजीपी ओपी सिंह का बयान चर्चा में है. डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने प्रतिक्रिया दी है.

डिजिटल अरेस्ट पर हरियाणा के डीजीपी की प्रतिक्रिया: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए बढ़ते क्राइम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा "डिजिटल अरेस्ट की बात कोरी बकवास है. दो कौड़ी के बहुरूपिये इस तरह की ठगी करते हैं. अगर कोई आपके साथ ऐसी कोई नौटंकी करें, तो पहले इनको सौ गालियां निकालें. फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें. जिस नंबर से कॉल आया था. उसे बताएं. हरियाणा सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए साइबर कमांडो भर्ती कर रखे हैं.

हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह का पोस्ट (Haryana DGP Social Media)

चर्चा में रहा बुलेट और थार वाला बयान: कुछ दिन पहले ही हरियाणा के डीजीपी का बुलेट और थार पर दिया बयान सुर्खियों में रहा था. हरियाणा के डीजीपी ने कहा था कि बुलेट और थार पर बदमाश चलते हैं. डीजीपी ओपी सिंह का ये बयान काफी चर्चा में रहा था. इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया आई थी. पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी के इस बयान पर कहा था कि "अपराधियों की पहचान को किसी वाहन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए".

डीजीपी ने अपराधियों को दी थी चेतावनी: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. वो स्टंट करते हैं. इससे वो खुद तो खतरा उठाते ही हैं, दूसरे के लिए भी जान का खतरा बनते हैं. ज्यादातर थार वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है. इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. आपके पास जिस तरह की गाड़ी होती है. उसी तरह का वो माइंडसेट शो करती है. तीनों चीज एक साथ नहीं हो सकती कि मजे भी लो, दादागीरी भी हो और फंसे भी नहीं."