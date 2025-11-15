'कोई डिजिटल अरेस्ट की कोशिश करे, तो पहले उसे सौ गालियां निकालें, फिर पुलिस को सूचित करें'- हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह
Haryana DGP controversial statement: डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर हरियाणा के डीजीपी ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 15, 2025 at 12:46 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अपनी कार्यशैली और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. पहले वो थार और बुलेट वाले बयान से चर्चा में रहे. इस बार फिर से डीजीपी ओपी सिंह का बयान चर्चा में है. डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने प्रतिक्रिया दी है.
डिजिटल अरेस्ट पर हरियाणा के डीजीपी की प्रतिक्रिया: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए बढ़ते क्राइम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा "डिजिटल अरेस्ट की बात कोरी बकवास है. दो कौड़ी के बहुरूपिये इस तरह की ठगी करते हैं. अगर कोई आपके साथ ऐसी कोई नौटंकी करें, तो पहले इनको सौ गालियां निकालें. फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें. जिस नंबर से कॉल आया था. उसे बताएं. हरियाणा सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए साइबर कमांडो भर्ती कर रखे हैं.
चर्चा में रहा बुलेट और थार वाला बयान: कुछ दिन पहले ही हरियाणा के डीजीपी का बुलेट और थार पर दिया बयान सुर्खियों में रहा था. हरियाणा के डीजीपी ने कहा था कि बुलेट और थार पर बदमाश चलते हैं. डीजीपी ओपी सिंह का ये बयान काफी चर्चा में रहा था. इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया आई थी. पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी के इस बयान पर कहा था कि "अपराधियों की पहचान को किसी वाहन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए".
डीजीपी ने अपराधियों को दी थी चेतावनी: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. वो स्टंट करते हैं. इससे वो खुद तो खतरा उठाते ही हैं, दूसरे के लिए भी जान का खतरा बनते हैं. ज्यादातर थार वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है. इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. आपके पास जिस तरह की गाड़ी होती है. उसी तरह का वो माइंडसेट शो करती है. तीनों चीज एक साथ नहीं हो सकती कि मजे भी लो, दादागीरी भी हो और फंसे भी नहीं."
क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट एक साइबर धोखाधड़ी है. जिसमें धोखेबाज खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ित के पास कॉल करते हैं. अपराधी पीड़ित को डराते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि वो किसी अवैध गतिविधि में शामिल हैं. इसके बाद अपराधी नकली गिरफ्तारी वारंट और सबूत दिखाते हैं. इसके बाद पीड़ित से पैसे या व्यक्तिगत जानकारी की मांग करते हैं. अपराधी पीड़ित को वीडियो कॉल के माध्यम से घंटों तक बंधक बनाकर रखते हैं.
डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है?
- धमकी और डर: घोटालेबाज तुरंत गिरफ्तारी की धमकी देते हैं.
- नकली पहचान: वो खुद को पुलिस, आयकर अधिकारी या अन्य सरकारी विभाग के अधिकारी के रूप में पेश करते हैं.
- वीडियो कॉल के माध्यम से उत्पीड़न: वो पीड़ित को वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें नकली पुलिस स्टेशन का सेटअप हो सकता है, ताकि पीड़ित को लगे कि वो असली कानून के अधीन हैं.
- पैसों की मांग: पीड़ित से तत्काल ऑनलाइन भुगतान (UPI, बैंक ट्रांसफर) की मांग की जाती है और इसे ना मानने पर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है.
- व्यक्तिगत जानकारी की मांग: इसके अलावा अपराधी गिरफ्तारी का डर पैदा कर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी भी मांग सकते हैं.
डिजिटल अरेस्ट से से कैसे बचें?
- किसी भी अधिकारी को फोन पर या ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी या पैसे ना दें.
- अधिकारियों के नंबर की पुष्टि करें और उनसे सीधे संपर्क करें.
- याद रखें कि अधिकारी कभी भी तत्काल ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नहीं कहते हैं.
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें और ऐसी कॉल को अनदेखा करें.
- अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो जानकारी तुरंत पुलिस को दें.
