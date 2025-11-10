हरियाणा DGP ओ.पी. सिंह ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, बोले- “सड़कों पर हो रही मौतें रोकना हमारी जिम्मेदारी”
हरियाणा DGP ओ.पी. सिंह ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर पुलिस अधिकारियों को खास निर्देश दिया.
Published : November 10, 2025 at 11:16 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने राज्य भर के चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक अधिकारियों, एस.एच.ओ. और डी.एस.पी. को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के जरिए डीजीपी ने चेतावनी दी कि जनवरी-अक्टूबर 2025 में हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4,000 मौतें हुईं, जो हत्या की तुलना में पांच गुना अधिक है.
अधिकारियों से की खास अपील: डीजीपी सिंह ने एडवाइजरी में लिखा कि अधिकांश मृतक 20-30 वर्ष के युवा हैं, जो अपने परिवार के लिए कमाई कर रहे थे. घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक है और कई लोग जीवनभर के लिए अपाहिज हो जाते हैं. उन्होंने अधिकारियों से इसे “मानव निर्मित आपदा” मानकर इसे कम करने के प्रयास करने की अपील की.
एडवाइजरी के जरिए दिए खास निर्देश:
- ब्लाइंडस्पॉट और एक्सीडेंट हॉटस्पॉट की पहचान करें और सुधार करवाएं.
- सड़क पर खड़ी खराब गाड़ियों को तुरंत हटवाएं. न हटने पर रिफ्लेक्टिव कोन लगाएं.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सख्त सजा दें.
- ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए नाके लगाएं और चालान ठोंकें.
- ट्रक ड्राइवरों को प्रशिक्षण और पर्याप्त आराम सुनिश्चित कराए.
- पैदल और टू-व्हीलर यातायात वाले क्षेत्रों में विशेष ड्यूटी लगाए.
- टक्कर मारकर भागने वालों के लिए साल-दो साल जेल, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द.
- सड़क निर्माण विभाग के साथ मिलकर सुरक्षित साइनबोर्ड लगवाएं और मनमाने कट्स बंद कराएं.
- सर्दियों में धुंध के समय सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर सतर्क रहें.
- एक्सीडेंट में घायल को 30 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करें.
सफल प्रयास करने वालों को सम्मानित करने का निर्देश: डीजीपी ने अधिकारियों को अगले दो महीने के लिए पिछले वर्ष के नवंबर-दिसंबर आंकड़े देखकर सुरक्षा प्रयास तेज करने और सफल प्रयास करने वालों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने का निर्देश दिया.
डीजीपी का खास संदेश: डीजीपी ने एडवाइजरी में खास संदेश देते हुए लिखा है कि “सैकड़ों जानें आपके प्रयास से बच सकती हैं. आज ही जुट जाए. नियम तोड़ने वाले की जगह जेल में है.जय हिन्द.”
