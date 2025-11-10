ETV Bharat / state

हरियाणा DGP ओ.पी. सिंह ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, बोले- “सड़कों पर हो रही मौतें रोकना हमारी जिम्मेदारी”

हरियाणा DGP ओ.पी. सिंह ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने राज्य भर के चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक अधिकारियों, एस.एच.ओ. और डी.एस.पी. को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के जरिए डीजीपी ने चेतावनी दी कि जनवरी-अक्टूबर 2025 में हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4,000 मौतें हुईं, जो हत्या की तुलना में पांच गुना अधिक है. अधिकारियों से की खास अपील: डीजीपी सिंह ने एडवाइजरी में लिखा कि अधिकांश मृतक 20-30 वर्ष के युवा हैं, जो अपने परिवार के लिए कमाई कर रहे थे. घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक है और कई लोग जीवनभर के लिए अपाहिज हो जाते हैं. उन्होंने अधिकारियों से इसे “मानव निर्मित आपदा” मानकर इसे कम करने के प्रयास करने की अपील की. DGP ओ.पी. सिंह ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी (ETV Bharat)