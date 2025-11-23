हरियाणा में गैंग कल्चर पर DGP बोले- 'गैंग जीवन शैली को प्रचारित करने वाले गवैयों को अपराधी की तरह देखें'
Haryana DGP on Gang Culture: हरियाणा में गैंग कल्चर पर DGP ओपी सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बधाई दी.
Published : November 23, 2025 at 11:51 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने रविवार को पुलिस चौकी इंचार्ज से लेकर ADGP रैंक के अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी. चिट्ठी में उन्होंने ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के लिए पुलिसकर्मियों को बधाई दी. इसके अलावा हरियाणा से गैंग कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही.
हरियाणा में गैंग कल्चर पर डीजीपी सख्त: DGP ने चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर भी किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है "पैसे और हनक के चक्कर में गैंग जीवन-शैली को म्यूजिक और वीडियो के जरिए युवाओं में प्रचारित करने वाले गवैयों को भी अपराधी की तरह देखें और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करें. ये वो लोग हैं जो युवाओं को दी गई माता-पिता की सीख, शिक्षकों की पढ़ाई और समाज के अनुशासन को मिनटों में हवा कर देते हैं. ये कभी ना खत्म होने वाला काम है."
#ऑपरेशन_ट्रैकडाउन के तहत पिछले अट्ठारह दिन में साठ से भी अधिक हत्या की साजिश को विफल करने के लिए #पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को बधाई। pic.twitter.com/ualpgn0cQ8— OP Singh, DGP, Haryana (@opsinghips) November 23, 2025
ऑपरेशन ड्रैकडाउन की सफलता की दी बधाई: बता दें कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने 5 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया है. जिसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. इस अभियान के तहत हरियाणा पुलिस ने 21 नवंबर तक का आंकड़ा शेयर किया है. हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि "पुलिस ने अब तक 1,439 कुख्यात, वांछित और संगीन मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3127 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं. इस प्रकार कुल 4566 अपराधी अब तक पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं."
सिर्फ 21 नवंबर को 47 कुख्यात गिरफ्तार, 293 अन्य आरोपी पकड़े: 21 नवंबर को पुलिस ने 47 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई मोस्ट-वांटेड और लंबे समय से फरार शामिल थे. इसके अलावा 293 अन्य आरोपियों को भी काबू किया गया, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति और मजबूत हुई.इसी दिन पुलिस ने 17 नई हिस्ट्रीशीट खोलकर उन अपराधियों पर निगरानी और कठोर कर दी है, जिनकी गतिविधियां समाज के लिए लगातार खतरा बन रही थीं.
*हरियाणा में #ऑपरेशन_ट्रैकडाउन की बड़ी कार्रवाई: अब तक 4566 अपराधी गिरफ्तार, 47 कुख्यात एक ही दिन में दबोचे*— OP Singh, DGP, Haryana (@opsinghips) November 23, 2025
*चंडीगढ़, 22 नवंबर।* हरियाणा पुलिस द्वारा 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने अपराधियों पर गहरा प्रहार किया है। अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए…
हत्या-प्रयास से लेकर स्नैचिंग तक कई संगीन मामले उजागर: गुरुग्राम में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर अपराधी सुमित और संजीव उर्फ संजू को अपराध शाखा सेक्टर-10 की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया. 17 नवंबर 2025 की शाम सेक्टर-45 में एक व्यक्ति की गले से सोने की चेन छीनी गई थी, जिस पर थाना सेक्टर-40 में मामला दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी दिल्ली–गुरुग्राम क्षेत्र के कुख्यात स्नैचर और लुटेरे हैं, जिनके खिलाफ संजू पर 11 और सुमित पर 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. इनमें हत्या-प्रयास, लूट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट उल्लंघन जैसे मामले प्रमुख हैं. पुलिस के अनुसार, इनकी गिरफ्तारी से गुरुग्राम में हो रही स्नैचिंग की घटनाओं पर ठोस अंकुश लगेगा.
ऑपरेशन ट्रैकडाउन (5-20 Nov) ने बचाई 52 जानें एवं एक पूरा परिवार, 113 कुख्यात अपराधी थे 90 असला एवं 155 कारतूस के साथ पूरे तैयार— OP Singh, DGP, Haryana (@opsinghips) November 21, 2025
कुख्यात मनीष उर्फ गोगा गिरफ्तार: गुरुग्राम के उद्योग विहार क्षेत्र का कुख्यात अपराधी मनीष उर्फ गोगा (28 वर्ष) भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.सेक्टर-21 स्थित ओल्ड दिल्ली रोड पर एक युवक के साथ मारपीट और गोली चलाकर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर थाना पालम विहार में मामला दर्ज किया गया था. अपराध शाखा सेक्टर-17 ने लगातार पीछा करते हुए 21 नवंबर को द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया. गोगा के खिलाफ 20 गंभीर मामले दर्ज हैं. जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, अपहरण, गैंग गतिविधियां, लूट और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से उद्योग विहार और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय अपराधी नेटवर्क पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.
हरियाणा पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों की कमर टूटी: ऑपरेशन ट्रैकडाउन का अब तक का परिणाम दिखाता है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभूतपूर्व आक्रामकता और रणनीति के साथ काम कर रही है. 5,251 गिरफ्तारियां इस बात का सबूत हैं कि अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई यह निर्णायक लड़ाई आने वाले दिनों में प्रदेश को और अधिक सुरक्षित बनाएगी. गुरुग्राम में दो बड़ी गिरफ्तारियां (स्नैचर गैंग और कुख्यात शूटर की गिरफ्तारी) ने ये भी दिखाया है कि स्थानीय स्तर पर भी पुलिस की पकड़ लगातार मजबूत हुई है.
