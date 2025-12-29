ETV Bharat / state

हरियाणा डीजीपी समेत 3 आईपीएस अधिकारी 31 दिसंबर को हो रहे रिटायर, नए डीजीपी के लिए तीन नाम सबसे आगे

पंचकूला: हरियाणा पुलिस के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे. इनमें वर्तमान में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की जिम्मेदारी संभाले हुए ओपी सिंह भी हैं. इनके अलावा डीजीपी रैंक के मोहम्मद अकील और पुनर्नियुक्ति पाने वाले आलोक राय (1991) भी शामिल हैं. आईपीएस मोहम्मद अकील वर्तमान में होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के कमांडेंट और आलोक कुमार राय जेल महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं. इनके अलावा कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं.

यूपीएससी पैनल के तीन नाम करेगा फाइनल: हरियाणा के नए डीजीपी के लिए राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पांच आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया है. इनमें 1992 बैच के अजय सिंघल और 1993 बैच के आलोक मित्तल और एएस चावला पुलिस प्रमुख बनने की दौड़ में आगे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी दिन यूपीएससी द्वारा प्रदेश सरकार को तीन नाम सुझाए जा सकते हैं. फिर राज्य सरकार सुझाए गए नामों में से किसी एक की नियुक्ति डीजीपी के पद पर करेगी.

पूर्व डीजीपी समेत दो का नाम पीछे खिसका: हरियाणा सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजे गए पैनल में उक्त तीन अधिकारियों के अलावा जिन दो आईपीएस अधिकारियों का नाम है, इनमें दो वर्ष डीजीपी रहे 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर और 1991 बैच के एसके जैन भी शामिल हैं. लेकिन आईपीएस अधिकारी दिवंगत वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम आरोपियों की सूची में शामिल होने से उन्हें पुनः डीजीपी नियुक्त करने पर पेंच फंसा हुआ है. हालांकि, आईपीएस खुदकुशी मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं करने से आईपीएस शत्रुजीत कपूर के पैनल में जगह मजबूत करने की गुंजाइश बनी हुई है. वहीं, यूपीएससी ने आईपीएस एसके जैन का सर्विस रिकार्ड भी मांगा है लेकिन पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए जरूरी मानदंडों को पूरा नहीं करने के चलते उन्हें उक्त तीन आईपीएस अधिकारियों के पैनल में जगह मिलने की संभावना कम है.

साल 2026 में इनकी है रिटायरमेंट: एडीजीपी हरदीप सिंह दून और संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल 31 मई 2026 को रिटायर होंगे. जबकि आईजी डॉ. राजश्री सिंह को 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होना है. इनके अलावा पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार जैन को 30 सितंबर 2026 और पूर्व डीजीपी रहे शत्रुजीत कपूर को 30 अक्टूबर 2026 को रिटायर होना है.