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विदेशी गैंगस्टरों पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा, DGP अजय सिंघल ने 2028 भर्ती रोडमैप किया साफ

विदेशी गैंगस्टरों पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा ( ETV Bharat )

करनाल : विदेशों में बैठकर हरियाणा के लोगों को धमकी देने वाले गैंगस्टरों पर अब हरियाणा पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है. करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी पहुंचे पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पुलिस शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डीजीपी ने कहा कि, "प्रदेश पुलिस अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने से कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. अब तक 22 गैंगस्टरों का विदेशों से प्रत्यर्पण किया जा चुका है, जबकि तीन अपराधियों की विदेश में ही मौत हो चुकी है. कई मामलों में पुलिस ने एनकाउंटर जैसी प्रभावी कार्रवाई भी की है." "अभेद्य" ऐप से अनजान कॉल पर लगेगी रोक : डीजीपी ने कहा कि, "विदेशों से आने वाली धमकी भरी कॉल और साइबर माध्यम से होने वाले अपराध बड़ी चुनौती बन चुके हैं. इसी खतरे को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने "अभेद्य" ऐप तैयार किया है. इस ऐप के जरिए लोग अनजान नंबरों से आने वाली कॉल, एसएमएस और वॉइस कॉल को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं. कई बार निजता कानून और तकनीकी कंपनियों से जानकारी नहीं मिलने के कारण जांच प्रभावित होती थी, ऐसे में यह ऐप आम लोगों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा." DGP अजय सिंघल ने 2028 भर्ती रोडमैप किया साफ (ETV Bharat) सोशल मीडिया बना बॉर्डरलेस क्राइम का जरिया : अजय सिंघल ने कहा कि, "सोशल मीडिया ने अपराध की सीमाएं खत्म कर दी हैं. आज कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठकर किसी को भी निशाना बना सकता है. मेरी युवाओं से अपील है कि युवा सोशल मीडिया के बहकावे में न आए और अपराध से दूर रहें. पुलिस युवाओं के साथ-साथ उनके परिवारों को भी लगातार जागरूक कर रही है ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं." साइबर ठगी पर अब तुरंत होगी एफआईआर : साइबर अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने तकनीक का दायरा और मजबूत किया है. डीजीपी ने बताया कि, "1930 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाती है. इसके साथ ही "ई-जीरो एफआईआर" प्रणाली लागू की गई है. अब यदि कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड की सूचना तुरंत 1930 पर देता है तो संबंधित थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ठगी गई रकम को तत्काल होल्ड कराने का प्रयास किया जाता है."