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हरियाणा में अपराध नियंत्रण पर डीजीपी गंभीर, परफॉर्म नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश

पंचकूला: हरियाणा को अपराध मुक्त एवं सुरक्षित प्रदेश बनाने के मकसद से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने मंगलवार को प्रदेशभर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की. लगभग तीन घंटे चली इस बैठक में प्रदेश में अपराध की स्थिति की थाना-वार और अपराध के विभिन्न हेड के अनुसार विस्तृत समीक्षा की गई.

एसएचओ व सुपरवाइजरी अधिकारियों पर कार्रवाई: बैठक में डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि "अपराध नियंत्रण में किसी भी स्तर पर लापरवाही, जिम्मेदारी से बचने या खराब प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. थाना प्रभारियों (एसएचओ) एवं सुपरवाइजरी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा. जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी." अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण में विफल रहने वाले थाना प्रभारियों को निलंबित करने के निर्देश देते हुए डीजीपी ने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण में लापरवाही के प्रति विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश बताया.

अपराध की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग: डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि "प्रत्येक जिले में थाना-वार अपराध की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग एवं गहन विश्लेषण सुनिश्चित किया जाए. यह देखा जाए कि किस थाने में किस प्रकार के अपराध में वृद्धि हुई है, उसके वास्तविक कारण क्या हैं और अपराध की रोकथाम के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं. केवल अपराध के आंकड़े एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण कर कारण आधारित कार्रवाई एवं प्रभावी अपराध नियंत्रण की स्ट्रैटेजी तैयार की जानी चाहिए. जिस थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ेगा, वहां संबंधित एसएचओ के साथ-साथ सुपरवाइजरी अधिकारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी. अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक एसएचओ के साथ नियमित बैठक कर थाना-वार अपराध की समीक्षा करें. साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ठोस एवं प्रभावी रणनीति तैयार कर अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करें."

सीसीटीएनएस डेटा के आधार पर रणनीति: डीजीपी ने कहा कि "प्रत्येक पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को अपने अधीन प्रत्येक थाने की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करनी होगी. सीसीटीएनएस में उपलब्ध डेटा का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए पता लगाया जाए कि किस थाने में कौन-सा अपराध बढ़ रहा है और उसके पीछे क्या कारण हैं. इसके आधार पर समय रहते प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, ताकि अपराध की घटना से पहले ही उसे रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जा सके."

कुल अपराध में 9.11 प्रतिशत की कमी: डीजीपी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश में BNS के तहत कुल अपराध में 9.11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. उन्होंने इसे पुलिस विभाग के निरंतर प्रयासों का सकारात्मक परिणाम बताते हुए कहा कि किसी विशेष प्रकार के अपराध में वृद्धि होने की स्थिति में उसके कारणों की तत्काल पहचान कर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है. अपराध नियंत्रण के लिए अब माइक्रो लेवल प्लानिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा. प्रत्येक थाने के अपराध पैटर्न का गहन विश्लेषण कर समझना होगा कि अपराध बढ़ोतरी के वास्तविक कारण क्या हैं. कहा कि पुलिसिंग का फोकस अपराध की जड़ और उसके मूल कारणों तक पहुंचकर इनके समाधान करने पर होना चाहिए.

छोटे अपराधों की निगरानी: इस बैठक में डीजीपी ने गत 15 जून को प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को जारी निर्देशों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक थाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन करते हुए उपलब्ध अपराध डेटा का विश्लेषण किया जाए. हर छोटे से छोटे अपराध की बारीकी से निगरानी आवश्यक बताई, क्योंकि समय रहते छोटे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई कर भविष्य में गंभीर एवं संगठित अपराधों को बढ़ने से रोका जा सकता है.