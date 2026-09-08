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हरियाणा में अपराध नियंत्रण पर डीजीपी गंभीर, परफॉर्म नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश

हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. परफॉर्म नहीं करने वाले एसएचओ और सुपरवाइजर अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश.

HARYANA DGP ON LAW AND ORDER
HARYANA DGP ON LAW AND ORDER (HARYANA Police)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 8:24 PM IST

6 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा को अपराध मुक्त एवं सुरक्षित प्रदेश बनाने के मकसद से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने मंगलवार को प्रदेशभर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की. लगभग तीन घंटे चली इस बैठक में प्रदेश में अपराध की स्थिति की थाना-वार और अपराध के विभिन्न हेड के अनुसार विस्तृत समीक्षा की गई.

एसएचओ व सुपरवाइजरी अधिकारियों पर कार्रवाई: बैठक में डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि "अपराध नियंत्रण में किसी भी स्तर पर लापरवाही, जिम्मेदारी से बचने या खराब प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. थाना प्रभारियों (एसएचओ) एवं सुपरवाइजरी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा. जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी." अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण में विफल रहने वाले थाना प्रभारियों को निलंबित करने के निर्देश देते हुए डीजीपी ने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण में लापरवाही के प्रति विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश बताया.

अपराध की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग: डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि "प्रत्येक जिले में थाना-वार अपराध की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग एवं गहन विश्लेषण सुनिश्चित किया जाए. यह देखा जाए कि किस थाने में किस प्रकार के अपराध में वृद्धि हुई है, उसके वास्तविक कारण क्या हैं और अपराध की रोकथाम के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं. केवल अपराध के आंकड़े एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण कर कारण आधारित कार्रवाई एवं प्रभावी अपराध नियंत्रण की स्ट्रैटेजी तैयार की जानी चाहिए. जिस थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ेगा, वहां संबंधित एसएचओ के साथ-साथ सुपरवाइजरी अधिकारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी. अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक एसएचओ के साथ नियमित बैठक कर थाना-वार अपराध की समीक्षा करें. साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ठोस एवं प्रभावी रणनीति तैयार कर अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करें."

सीसीटीएनएस डेटा के आधार पर रणनीति: डीजीपी ने कहा कि "प्रत्येक पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को अपने अधीन प्रत्येक थाने की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करनी होगी. सीसीटीएनएस में उपलब्ध डेटा का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए पता लगाया जाए कि किस थाने में कौन-सा अपराध बढ़ रहा है और उसके पीछे क्या कारण हैं. इसके आधार पर समय रहते प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, ताकि अपराध की घटना से पहले ही उसे रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जा सके."

कुल अपराध में 9.11 प्रतिशत की कमी: डीजीपी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश में BNS के तहत कुल अपराध में 9.11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. उन्होंने इसे पुलिस विभाग के निरंतर प्रयासों का सकारात्मक परिणाम बताते हुए कहा कि किसी विशेष प्रकार के अपराध में वृद्धि होने की स्थिति में उसके कारणों की तत्काल पहचान कर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है. अपराध नियंत्रण के लिए अब माइक्रो लेवल प्लानिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा. प्रत्येक थाने के अपराध पैटर्न का गहन विश्लेषण कर समझना होगा कि अपराध बढ़ोतरी के वास्तविक कारण क्या हैं. कहा कि पुलिसिंग का फोकस अपराध की जड़ और उसके मूल कारणों तक पहुंचकर इनके समाधान करने पर होना चाहिए.

छोटे अपराधों की निगरानी: इस बैठक में डीजीपी ने गत 15 जून को प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को जारी निर्देशों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक थाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन करते हुए उपलब्ध अपराध डेटा का विश्लेषण किया जाए. हर छोटे से छोटे अपराध की बारीकी से निगरानी आवश्यक बताई, क्योंकि समय रहते छोटे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई कर भविष्य में गंभीर एवं संगठित अपराधों को बढ़ने से रोका जा सकता है.

बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने पर जोर: डीजीपी ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने, सफल पुलिसिंग मॉडल को अन्य जिलों में लागू करने और पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उचित रूप से प्रोत्साहित एवं सम्मानित भी किया जाना चाहिए, ताकि पूरे पुलिस बल में उत्कृष्ट कार्य करने की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित हो.

थाना-वार रिपोर्ट होगी प्रस्तुत: डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक में उनसे थाना-वार अपराध विश्लेषण, अपराध में वृद्धि के कारण और उसके आधार पर की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने और अपने-अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए स्पष्ट कार्य योजना लागू करने को कहा.

साइबर अपराध मामलों पर फोकस: बैठक में डीजीपी अजय सिंघल ने साइबर अपराध से संबंधित लंबित मामलों एवं शिकायतों की समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से समयबद्ध जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर जांच में तेजी लाई जाए. उन्होंने साइबर फ्रॉड मामलों में ठगी गई राशि को फ्रीज एवं रिकवर कराने, पीड़ितों को राशि वापस दिलाने, शिकायतों को FIR में कन्वर्ट करने और साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई में स्पष्टता व ठोस परिणाम और पीड़ितों को समय पर राहत दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं की रोकथाम: बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी सौरभ सिंह ने धमकी भरी कॉल, फायरिंग की घटनाओं और अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं समन्वित रणनीति तैयार करने पर जोर दिया. उन्होंने ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई, आपसी समन्वय और संवेदनशील क्षेत्रों की निरंतर निगरानी को आवश्यक बताया. उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान और निगरानी पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही. वहीं, डीजीपी अजय सिंघल ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाकर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास पर तत्काल संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाए. ऐसी गतिविधियों की समय रहते पहचान कर उन्हें फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

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