ETV Bharat / state

सूरजकुंड मेला हादसा: देर रात घायलों से मिले DGP और पर्यटन मंत्री, मेले में अगली जांच तक बंद रहेगा झूला सेक्शन, डीसी ने दिए आदेश

देर रात घायलों से मिले DGP ( Etv Bharat )