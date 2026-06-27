DG हेल्थ कुलदीप सिंह का अंबाला दौरा, साफ-सफाई देख की तारीफ, डॉक्टरों को दिए ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश, लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी
डीजी हेल्थ कुलदीप सिंह ने अंबाला अस्पताल का निरीक्षण किया. साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए.
Published : June 27, 2026 at 11:54 AM IST
अंबाला: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक (डीजी हेल्थ) डॉ. कुलदीप सिंह ने शनिवार को अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ-सफाई, दवा स्टोर, जांच लैब, मैमोग्राफी यूनिट और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मिली कुछ कमियों पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि अस्पताल की कई व्यवस्थाओं की सराहना भी की.
ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश: निरीक्षण के दौरान कुछ डॉक्टर ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं मिले. इस पर डीजी हेल्थ ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल के पीएमओ को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी डॉक्टर ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन करें. उन्होंने कहा कि, "अस्पताल में अनुशासन और पेशेवर व्यवहार मरीजों का विश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है."
दवा स्टोर में लापरवाही पर कार्रवाई: वहीं, दवा स्टोर के निरीक्षण में कुछ महंगी दवाइयों को एक्सपायरी डेट से पहले ही एक्सपायरी मानकर अलग रखा गया था. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित फार्मासिस्ट को चार्जशीट करने के आदेश दिए गए. साथ ही महंगी दवाइयों को खुले में रखने पर भी आपत्ति जताते हुए सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
जांच लैब की जमकर सराहना: डॉ. कुलदीप सिंह ने अस्पताल की जांच लैब का निरीक्षण करने के बाद कहा कि, "नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में बनी जांच लैब अल्टीमेट लैब है और इस तरह की लैब किसी मेडिकल कॉलेज में भी देखने को नहीं मिली." इस दौरान उन्होंने मैमोग्राफी मशीन और अन्य जांच सुविधाओं का भी जायजा लिया.
हर मरीज को मिले पूरी दवा: डीजी हेल्थ ने कहा कि, "हर मरीज को उसके हर मर्ज की दवा अस्पताल से उपलब्ध कराई जाए. यदि किसी दवा की कमी हो तो डॉक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बाहर से खरीदकर मरीज को उपलब्ध कराएं. मरीजों को इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए."
मानसून की तैयारियों की समीक्षा: निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि, "सरकार द्वारा सफाई के लिए आधुनिक मैकेनिज्म अपनाया गया है, जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं. आगामी मानसून को देखते हुए जरूरी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा न हो. साथ ही होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है."
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