ETV Bharat / state

रास्ता भटके नीलकंठ मंदिर से लौट रहे हरिय़ाणा के श्रद्धालु, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

ऋषिकेश: नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लौट रहे हरियाणा के पांच युवक रास्ता भटक कर राजाजी नेशनल पार्क के खतरनाक 'कोर एरिया' में जा पहुंचे. इस कोर एरिया में बाघों और हाथियों का सीधा खतरा बना रहता है. शुक्रवार को लक्ष्मणझूला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कई घंटों के कड़े सर्च ऑपरेशन के बाद इन सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया.

पुलिस के अनुसार, कंट्रोल नंबर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि नीलकंठ दर्शन कर लौट रहे कुछ श्रद्धालु रास्ता भटक गए हैं. घने जंगल के बीच फंस गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, तो पता चला कि युवक विंध्यवासिनी मंदिर से करीब 6 किमी दूर राजाजी नेशनल पार्क के अति संवेदनशील 'महादेव पानी' इलाके में हैं.

यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व का कोर जोन होने के कारण बेहद खतरनाक माना जाता है. खतरे की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मणझूला पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. घने जंगल और जंगली जानवरों के डर के बीच टीम ने अथक प्रयासों के बाद पांचों युवकों को खोज निकाला. उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए.