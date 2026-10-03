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कैंची धाम से लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, केदारनाथ धाम क्षेत्र में भी एक व्यक्ति खाई में गिरा

हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी ( @SDRF )

हल्द्वानी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है. नैनीताल जिले में जहां कैंची धाम से दर्शन लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिर गई है तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ धाम क्षेत्र में भी हथनी पर्वत के पास एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया.