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कैंची धाम से लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, केदारनाथ धाम क्षेत्र में भी एक व्यक्ति खाई में गिरा

नैनीताल कैंची धाम से दर्शन कर लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

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हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी (@SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 10:19 PM IST

3 Min Read
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हल्द्वानी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है. नैनीताल जिले में जहां कैंची धाम से दर्शन लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिर गई है तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ धाम क्षेत्र में भी हथनी पर्वत के पास एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया.

नैनीताल हादसा: जानकारी के मुताबिक नैनीताल के कैंची धाम से दर्शन कर लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई. कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में पांच लोग सवार थे. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया. एसडीआरएफ के जवानों ने खाई में उतरकर कार सवार सभी लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. इस समय कैंची धाम में वीकेंड चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है. शुक्रवार को कैंची धाम में करीब 36 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की सूचना सामने आई थी. कैंची धाम से निगलाट तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम भी लगा था. शनिवार को भी कैंची धाम और भवाली क्षेत्र में भारी ट्रैफिक दबाव की खबरें सामने आईं. फिलहाल हादसे की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है.

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नैनीताल जिले में कार खाई में गिरी. (@SDRF)

केदारनाथ धाम इलाके में हादसा: केदारनाथ यात्रा क्षेत्र से लगे हथनी पर्वत में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घोड़ा पड़ाव के पास एक व्यक्ति करीब 80 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से शव बरामद किया.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि शनिवार 3 अक्टूबर को जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग से एसडीआरएफ पोस्ट श्री केदार को सूचना मिली कि घोड़ा पड़ाव के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया है. सूचना मिलते ही उप निरीक्षक प्रेम सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

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केदारनाथ क्षेत्र में खाई में गिरा व्यक्ति. (@SDRF)

टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र में गहन सर्च अभियान शुरू किया. तलाशी के दौरान बेस कैंप से करीब तीन किलोमीटर ऊपर हथनी पर्वत क्षेत्र में लगभग 80 मीटर गहरी खाई में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया. इसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने अत्यंत सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

मृतक की पहचान धन बहादुर (52 वर्ष), निवासी हेमा गांव, नेपाल के रूप में हुई है. शव को बाहर निकालने के बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी कर सेक्टर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रुद्र पॉइंट स्थित राजकीय अस्पताल को सुपुर्द कर दिया गया. हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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CAR FELL INTO A DITCH NAINITAL
ACCIDENT IN KEDARNATH DHAM
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केदारनाध धाम में हादसा
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