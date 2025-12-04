ETV Bharat / state

विधानसभा डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने सीएम को लिखी चिठ्ठी, बोले-"निष्पक्ष होनी चाहिए जांच "

विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ( ETV Bharat )

जींद: विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के निजी सचिव मोहित शर्मा पर शहर के एक व्यक्ति भारत भूषण शर्मा उर्फ रिंकू द्वारा आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत में कहा गया है कि मोहित शर्मा ने विभागों में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और ट्रांसफर का लाभ उठाकर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की हैं. डिप्टी स्पीकर ने मांगी निष्पक्ष जांच: इस पर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने खुद मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को चिठ्ठी लिखकर जांच की मांग की है. उन्होंने इसे लेकर प्रेसवार्ता की. डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि, "हम चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो. जांच आरंभ होने के दिन से वे अपने निजी सचिव को छुट्टी पर भेज देंगे, ताकि मामले की निष्पक्षता बनी रहे." विधानसभा डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप (ETV Bharat) शिकायत में बेनामी संपत्ति और प्रभाव का आरोप: शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि मोहित शर्मा ने जींद के कुछ गांवों, हांसी, अंबाला, जीरकपुर और पाली में अपने और परिवार के नाम से बेनामी संपत्ति अर्जित की. इसके अलावा जींद नगर परिषद के 90 प्रतिशत ठेके अपने प्रभाव से अपने नजदीकी व्यक्तियों को दिलाता था और मोटी रकम वसूल करता था. शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसकी जान को खतरा है.