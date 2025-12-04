विधानसभा डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने सीएम को लिखी चिठ्ठी, बोले-"निष्पक्ष होनी चाहिए जांच "
जींद में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के निजी सचिव मोहित शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है.
जींद: विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के निजी सचिव मोहित शर्मा पर शहर के एक व्यक्ति भारत भूषण शर्मा उर्फ रिंकू द्वारा आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत में कहा गया है कि मोहित शर्मा ने विभागों में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और ट्रांसफर का लाभ उठाकर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की हैं.
डिप्टी स्पीकर ने मांगी निष्पक्ष जांच: इस पर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने खुद मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को चिठ्ठी लिखकर जांच की मांग की है. उन्होंने इसे लेकर प्रेसवार्ता की. डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि, "हम चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो. जांच आरंभ होने के दिन से वे अपने निजी सचिव को छुट्टी पर भेज देंगे, ताकि मामले की निष्पक्षता बनी रहे."
शिकायत में बेनामी संपत्ति और प्रभाव का आरोप: शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि मोहित शर्मा ने जींद के कुछ गांवों, हांसी, अंबाला, जीरकपुर और पाली में अपने और परिवार के नाम से बेनामी संपत्ति अर्जित की. इसके अलावा जींद नगर परिषद के 90 प्रतिशत ठेके अपने प्रभाव से अपने नजदीकी व्यक्तियों को दिलाता था और मोटी रकम वसूल करता था. शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसकी जान को खतरा है.
झूठी सोशल मीडिया पोस्ट पर चेतावनी: डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई झूठी पोस्टें वायरल हो रही हैं. उन्होंने नागरिकों और यूट्यूबर्स से अपील की कि बिना सत्यापन के कोई पोस्ट न करें. वरना कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है.
पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी : डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने जोर दिया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि, "जांच निष्पक्ष हो और यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पारदर्शिता और नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है."
नई विधानसभा और अन्य मामलों पर भी बोले डिप्टी स्पीकर: डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा की नई विधानसभा बनाने का प्रस्ताव अभी तक खारिज नहीं हुआ है. यदि कोई पत्र प्राप्त होता है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह केंद्र से पुनः अनुरोध करेंगे. इसके अलावा उन्होंने चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में छात्राओं के यौन शोषण की शिकायत पर कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी."
