हरियाणा के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, विजिबिलिटी हुई कम, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी

चंडीगढ़/अंबाला: हरियाणा में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. कड़ाके की ठंड के बीच अब कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है. सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है और ठंड का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है. 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी: इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 और 19 दिसंबर को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 13 जिलों में यलो अलर्ट: ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के अलावा प्रदेश के अन्य 13 जिलों में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. अचानक छा रहे कोहरे के कारण पिछले दिनों कई सड़क हादसे हो चुके हैं, ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. वाहनों की रफ्तार हुई धीमी (Etv Bharat)