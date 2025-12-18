हरियाणा के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, विजिबिलिटी हुई कम, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी
हरियाणा में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने 9 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है.
चंडीगढ़/अंबाला: हरियाणा में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. कड़ाके की ठंड के बीच अब कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है. सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है और ठंड का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है.
9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी: इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 और 19 दिसंबर को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
13 जिलों में यलो अलर्ट: ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के अलावा प्रदेश के अन्य 13 जिलों में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. अचानक छा रहे कोहरे के कारण पिछले दिनों कई सड़क हादसे हो चुके हैं, ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन: वहीं, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात की ओस और सुबह के कोहरे से ठंड ज्यादा महसूस हो रही है. महेंद्रगढ़ का नारनौल 5.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा.
कहां कितना रहा तापमान: भिवानी में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. फरीदाबाद में 25.6 और सिरसा में 25.1 डिग्री तापमान रहा। पंचकूला में दिन का तापमान सबसे कम 18 डिग्री दर्ज हुआ. सबसे ज्यादा ठंड पंचकूला और करनाल में बढ़ी है.
20 दिसंबर तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि, "20 दिसंबर तक मौसम खुश्क व परिवर्तनशील रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बादल छाने, नमी बढ़ने और अलसुबह धुंध बने रहने की संभावना है."
अंबाला में कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक: अंबाला में आज भी घुंध का असर देखने को मिला, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई. कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. इस बीच वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. घुंध के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.वहीं गेहूं की फसल के लिए कोहरा लाभदायक होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं.
