हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, 4 डिग्री तक गिरा तापमान, रेवाड़ी में रेल यातायात प्रभावित

रेवाड़ी: हरियाणा में घनी धुंध के साथ पारा लुढ़कता जा रहा है. 4 डिग्री तक तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. 20 जिलों में घनी धुंध छाई हुई है. मौसम विभाग ने धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है. गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. वाहन चालकों को सावधानी से कम स्पीड में वाहन चलाने की सलाह दी गई है. नूंह में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है. यहां 12.6 डिग्री तापमान रहा और पानीपत में 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

रेलगाड़ी पर धुंध का असर: वहीं, रेवाड़ी में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही. न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ नजर आ रहा है. रेवाड़ी में घने कोहरे के कारण ट्रेनें करीब 30 मिनट की देरी से चल रही हैं. यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्रियों ने बताया कि ट्रेन लेट होने से ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को खासा दिक्कत हो रही है. हरियाणा एक्सप्रेस आज 2 घंटे देरी से रेवाड़ी पहुंची है. वहीं, पूजा एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से पहुंची है.