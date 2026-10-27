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गुजरात से हरियाणा आएगा निवेश, हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल निवेशकों से करेगा संवाद

राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात का दौरा करेंगे.

NAYAB SINGH SAINI
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2026 at 8:49 PM IST

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चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय गुजरात के सूरत और गांधीनगर का दौरा करेगा. दौरे के दौरान हरियाणा में निवेश को आकृषित करने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रदेश में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों से देश-विदेश के निवेशकों को अवगत कराया जायेगा. इस दौरान निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें और हरियाणा इन्वेस्टमेंट रोडशो के माध्यम से प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक संभावनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा और निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा. मुख्यमंत्री के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे.

निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे सीएमः उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि "सूरत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे. इन बैठकों में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विस्तार और हरियाणा में व्यवसाय स्थापित करने से जुड़े अवसरों पर चर्चा की जाएगी. इसके उपरांत प्रवासी मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा. समारोह में हरियाणा के प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों के साथ संवाद होगा. कार्यक्रम में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और औद्योगिक संभावनाओं को निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाएगा."

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते कारोबारी (ETV Bharat)
गांधीनगर में हरियाणा इन्वेस्टमेंट रोडशोः डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि 28 अक्टूबर को गांधीनगर में हरियाणा इन्वेस्टमेंट रोडशो आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे. इस रोडशो का उद्देश्य हरियाणा में निवेश की व्यापक संभावनाओं से उद्योग जगत को अवगत कराना, निवेशकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना है. मौके पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ निवेश प्रस्तावों, संभावित परियोजनाओं और व्यावसायिक साझेदारियों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा और निवेश संबंधी समझौता ज्ञापनों (MoUs) की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी.

मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026ः उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ लागू की है. राज्य सरकार का लक्ष्य इन नीतिगत पहलों के माध्यम से वर्ष 2030-31 तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करना है.

ये भी पढ़ें-मेक इन हरियाणा पॉलिसी हुई लॉन्च, राज्य में 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

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