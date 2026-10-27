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हरियाणा दिवस 2026: कुरुक्षेत्र में होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि

Haryana Day 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा प्रदेश के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को हरियाणा दिवस का प्रदेश स्तरीय भव्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार (ऑडिटोरियम) में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी.

हरियाणा दिवस पर कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम: उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल, स्वच्छता और अन्य सभी आवश्यक प्रबंधों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए यह गर्व का विषय है कि 60वें स्थापना दिवस समारोह में स्वयं राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आ रही हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे शामिल: उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा ने 60 वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में प्रगति लाकर आज देश का अग्रणी राज्य बन गया है. यह समारोह न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का उत्सव होगा, बल्कि भविष्य के विकसित हरियाणा का संकल्प भी होगा. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय कर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, मंदिर और गुरुकुल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल टीमों, एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. नगर परिषद द्वारा शहर की साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है.