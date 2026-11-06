हरियाणा के 4 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, DA में 3% का इजाफा, जनवरी में खाते में आएगा एरियर
Haryana DA Hike: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 63% किया है. जनवरी 2027 में चार महीने का एरियर मिलेगा.
Published : November 6, 2026 at 8:12 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. वहीं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी अब 63 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.
वित्त विभाग ने जारी किए आदेश: वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ 1 जुलाई 2026 से दिया जाएगा. यह फैसला सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा पेंशनर्स पर लागू होगा. सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाभार्थियों को राहत मिलेगी.
नवंबर की सैलरी में दिखेगा असर: सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता नवंबर 2026 के वेतन के साथ मिलेगा. वहीं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को दिसंबर 2026 में मिलने वाली पेंशन के साथ बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा. यानी कर्मचारियों की नवंबर की सैलरी और पेंशनर्स की दिसंबर की पेंशन में इसका सीधा असर दिखाई देगा.
जनवरी 2027 में मिलेगा चार महीने का एरियर: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होने के कारण कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का एरियर भी मिलेगा. इन चार महीनों का बकाया जनवरी 2027 में एकमुश्त दिया जाएगा. इसके बाद नवंबर से कर्मचारियों को हर महीने 63 प्रतिशत की नई दर से DA मिलेगा. इस तरह कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते के साथ चार महीने का अतिरिक्त बकाया भी प्राप्त होगा.
जानें क्या है DA और DR में क्या होता है अंतर?: महंगाई भत्ता यानी DA (Dearness Allowance) सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर दिया जाता है. इसका उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ने वाले खर्चों का बोझ कम करना है. वहीं, महंगाई राहत यानी DR (Dearness Relief) पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन के आधार पर दी जाती है. दोनों का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करके कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को राहत देना है.
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