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हरियाणा के 4 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, DA में 3% का इजाफा, जनवरी में खाते में आएगा एरियर

हरियाणा के 4 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. वहीं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी अब 63 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.

वित्त विभाग ने जारी किए आदेश: वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ 1 जुलाई 2026 से दिया जाएगा. यह फैसला सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा पेंशनर्स पर लागू होगा. सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाभार्थियों को राहत मिलेगी.

DA में 3% का इजाफा, जनवरी में खाते में आएगा एरियर (ETV Bharat) नवंबर की सैलरी में दिखेगा असर: सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता नवंबर 2026 के वेतन के साथ मिलेगा. वहीं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को दिसंबर 2026 में मिलने वाली पेंशन के साथ बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा. यानी कर्मचारियों की नवंबर की सैलरी और पेंशनर्स की दिसंबर की पेंशन में इसका सीधा असर दिखाई देगा.