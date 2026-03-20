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हरियाणा राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग मामला: कांग्रेस ने पांचवें नाम पर तोड़ा सस्पेंस, रतिया विधायक जरनैल सिंह को नोटिस

पहले चार विधायकों पर हुई कार्रवाई: इससे पहले कांग्रेस चार अन्य विधायकों को भी नोटिस जारी कर चुकी है. इनमें नारायणगढ़ की शैली चौधरी, साढौरा की रेनू बाला, पुन्हाना के मोहम्मद इलियास और हथीन के मोहम्मद इजराइल शामिल हैं. इन सभी पर पार्टी लाइन से अलग जाकर मतदान करने का आरोप है. पांचवें नाम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, वह आज खत्म हो गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के मामले ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को हिला दिया है. इस मामले में अब पांचवें विधायक के रूप में रतिया से विधायक जरनैल सिंह का नाम सामने आया है. कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

जानें कौन हैं जरनैल सिंह: दरअसल, जरनैल सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा और उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वे अब तक छह बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें तीन बार जीत हासिल की है. उन्होंने साल 2000 में इनेलो के टिकट पर पहली बार जीत दर्ज की थी. बाद में कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई और अलग-अलग परिणाम पाए.

जीत-हार के बीच मजबूत वापसी: 2009 के चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2011 के उपचुनाव में जीत हासिल कर वापसी की. 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2019 में बेहद कम अंतर से चुनाव हार गए. हालांकि, 2024 के चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया और रतिया सीट पर कांग्रेस की 30 साल बाद वापसी कराई.

बयानबाजी से बढ़ी मुश्किलें: जरनैल सिंह कई बार अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. वे सार्वजनिक मंचों और विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं. ऐसे में अब क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच उनकी भूमिका को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं. पार्टी नेतृत्व उनके जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

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