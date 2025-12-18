ETV Bharat / state

हरियाणा क्राइम फाइल 2025: रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वारदातें, जो कई दिनों तक बनी रही सुर्खियांं

हिमानी नरवाल हत्याकांड: रोहतक की हिमानी नरवाल हत्याकांड इस साल काफी चर्चा में रहा. हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला बस स्टैंड के पास 1 मई को एक महिला का शव सूटकेस में भरा हुआ मिला. मृतका की पहचान जिले की कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई. हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता के शव पर राजनीतिक नेताओं ने बड़े स्तर की जांच की मांग की. मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया. हालांकि हिमानी की मां को शक था कि अपराधी पार्टी के सदस्य या उनकी बेटी के करीबी हो सकते हैं, क्योंकि हिमानी राजनीति में सक्रिय थीं और इसी वजह से उनके कुछ दुश्मन भी बन गए थे. इसके अलावा हिमानी की मां ने कांग्रेस के नामी नेताओं पर भी शक जताया. ये मामला इस साल सुर्खियों में रहा.

इस दौरान 8 अक्टूबर को उनकी पत्नी भी जो खुद आईएएस अधिकारी है, वह जापान दौरे से लौटी. उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की मांग की और अपने पति के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया. पत्नी ने इंसाफ की मांग की. 9 दिन बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हुआ. अधिकारी द्वारा लिखे गए नोट में हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी नाम था. इसके बाद सरकार ने शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया और मामले में जांच शुरू कर दी. इसी बीच रोहतक साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. एसआई ने सुसाइड नोट लिखा और मरने से पहले वीडियो बनाया. वीडियो में उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पुरन पर गंभीर आरोप लगाया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया. फिलहाल मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है. ये मामला साल 2025 में काफी चर्चा में रहा. मामले में काफी सियासत भी हुई.

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पुरन सुसाइड केस: वहीं, 7 अक्टूबर की सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पुरन ने खुदकुशी कर ली. इस दौरान उनकी मौके पर मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई. सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मौके से पुलिस को एक फाइल नोट बरामद हुई, जिसमें उन्होंने अपने मौत के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था. उस नोट में 15 अधिकारियों के नाम थे, जिन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए SIT का गठन किया. सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया.

इस बीच शाम को लगभग 6:50 करीब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक पर एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 24 लोगों से ज्यादा घायल हो गए. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया और जांच तेज की गई. मामले में खुलासा हुआ कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसमें डॉक्टर उमर बैठा था. विस्फोट में उसकी मौत हो गई. वह डॉक्टर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. इसके बाद दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और NIA की टीम जांच में जुट गई. एक के बाद एक कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया. एक महिला डॉक्टर शाहीन का नाम भी सामने आया. फिर इसमें कई नए-नए खुलासे भी होने लगे. इस सबके बीच विवाद में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी में नेशनल एजेंसी ने अपना डेरा डाला और पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया. इस दौरान दोबारा से हजारों किलो विस्फोटक और अवैध हथियार भी धौज गांव और आसपास के एरिया से बरामद की गई. वहीं, मामले में यह भी खुलासा हुआ कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों के लिए एक सेफ हाउस बन गया था. इसके बाद यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को भी हिरासत में लिया गया. इस मामले में अभी तक लगभग दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे NIA की टीम अभी भी पूछताछ कर रही है और जांच अभी भी जारी है.

दिल्ली ब्लास्ट का फरीदाबाद कनेक्शन: सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की. जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं. जो कि इस साल काफी सुर्खियों में रही. दरअसल, 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया. पीसी के दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि, "हमें जम्मू कश्मीर की टीम से सूचना मिली थी कि फरीदाबाद में कोई आतंकी छुपा हुआ है, जिसके बाद पिछले 10 दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का एक साझा ऑपरेशन चल रहा था. इस दौरान फरीदाबाद से एक डॉक्टर, जिसका नाम मुजम्मिल है, उसको गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए."

फरीदाबाद: साल 2025 अंतिम पड़ाव पर है. जल्द ही नए साल की एंट्री होगी. साल 2025 में कई ऐसी घटनाएं घटी, जो कई माह तक न सिर्फ चर्चा में बनी रही, बल्कि लोगों के जेहन में घूमती रही. कुछ घटनाओं ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश को दहला दिया. आज हम आपको हरियाणा में साल 2025 में घटी उन क्राइम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कई दिनों तक सुर्खियों में बनी रही.

हिसार की यूट्यूबर पर पाक जासूसी का आरोप: इस साल हरियाणा के हिसार जिले की यूट्यूबर ज्योति की गिरफ्तारी काफी चर्चा में रही. हिसार पुलिस ने 'ट्रैवल विद जो' यूट्यूब चैनल चलाने वाली 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा ​​को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. ज्योति मल्होत्रा ​​फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में पुलिस ने बताया था कि ज्योति मल्होत्रा ​​नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के एक कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ ​​दानिश के संपर्क में थी. भारत ने जासूसी में शामिल होने के शक में 13 मई को दानिश को निष्कासित कर दिया था. इसके बाद हरियाणा से कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई. हालांकि ज्योति मल्होत्रा सुर्खियों में बनी रही.

हिसार की यूट्यूबर पर पाक जासूसी का आरोप (ETV Bharat)

सूटकेस में मिली महिला की सिर कटी लाश: फरीदाबाद में 2 अप्रैल को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि मेवला गांव के पास सड़क किनारे एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा है, जिससे बदबू आ रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और बैग को खोला. बैग खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि बैग में नग्न अवस्था में एक महिला की सिर कटी लाश थी. इसके बाद मौके पर क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया. लगभग 200 के करीब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. कई लोगों से पूछताछ भी की गई. हालांकि अब तक महिला के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. ये मामला भी इस साल सुर्खियों में रहा.

सूटकेस में मिली महिला की सिर कटी लाश (ETV Bharat)

भिवानी मनीषा मौत मामला: भिवानी में 13 अगस्त को एक महिला की लाश मिलती है, जिसकी पहचान भिवानी की रहने वाली 19 वर्षीय प्ले स्कूल की टीचर के रूप में होती है, जो 11 अगस्त से लापता थी. इसके बाद पुलिस ने शव को लेकर जांच पड़ताल शुरू की. जिसमें पुलिस ने बताया कि मामला आत्महत्या का है. हत्या का नहीं. हालांकि परिवार वालों ने इसका विरोध किया. मृतका के गले में निशान थे. परिजनों के हंगामे के बाद जांच को सीबीआई को सौंपी गई. मामले में कई बार पोस्टमार्टम भी हुआ. कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी भी मामले में खुलासा हो नहीं पाया है, मामले में सीबीआई अभी भी जांच कर रही है.ये केस अब भी चर्चा में है.

भिवानी मनीषा मौत मामला (ETV Bharat)

मॉडल शीतल हत्याकांड: हरियाणा की मॉडल शीतल अपनी बड़ी बहन के साथ पानीपत में रहती थी. इस दौरान मॉडल शीतल अपने घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन उसे ढूंढने की कोशिश की. हालांकि वो नहीं मिली. अगले दिन 14 जून को उसने अपनी बहन की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया. इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई. इसी बीच सोनीपत पुलिस को नहर में एक महिला की लाश मिलती है, जिसकी पहचान कराने पर पता चलता है कि वो मॉडल शीतल है. पुलिस जांच में जुट जाती है और शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार करती है. पुलिस से बचने के लिए सुनील खुद पर चाकू से बार करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, लेकिन पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है. पुलिस की सख्ती के बाद सुनील ने पुलिस को बताया कि वो शीतल से शादी करना चाहता था. हालांकि सुनील पहले से शादीशुदा था. इसलिए शीतल ने शादी से इंकार कर दिया. इसी वजह से सुनील ने मॉडल की हत्या कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया. फिलहाल सुनील जेल में है. ये हत्याकांड भी इस साल सुर्खियों में रहा.

मॉडल शीतल हत्याकांड (ETV Bharat)

नग्न अवस्था में सिर कटी लाश बनी गुत्थी: यमुनानगर के प्रतापगढ़ में 7 दिसंबर को एक महिला की नग्न अवस्था में सिर कटी लाश मिली. सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू हो गई. हालांकि सिर न मिलने की वजह से जांच में दिक्कतें आ रही थी. इस बीच पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी चेक करती है. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 6 दिसंबर की रात के 11 से 12 बजे के बीच एक गाड़ी हथिनी कुंड बैराज के पुल से गुजरती है, जिसके बाद पुलिस उसे ट्रेस करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचती है, जहां बिलाल नाम के शख्स की शादी की तैयारियां चल रही होती है. पुलिस बिलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है. इसके बाद मामले में बड़ा खुलासा होता है. बिलाल से पूछताछ पर पता चलता है कि मृतका का नाम उमा है, जो अपने पति को तलाक देकर पिछले 2 साल से बिलाल के साथ रह रही थी. इस दौरान बिलाल पर वह शादी के लिए दबाव भी बना रही थी. उधर बिलाल की शादी तय हो गई थी, जिसके बाद बिलाल ने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा और उसको मौत के घाट उतार दिया. ये मामला भी इस साल काफी चर्चा में रहा.

नग्न अवस्था में सिर कटी लाश बनी गुत्थी (ETV Bharat)

हरियाणा की महिला साइको किलर:इस साल महिला साइको किलर चर्चा में रही. दरअसल, 1 दिसंबर को पानीपत के नौल्था गांव गांव में शादी समारोह में 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसका शव पानी की टब में मिला. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच की और जांच के आधार पर पूनम नाम की महिला को हिरासत में लिया गया. पूनम से पूछताछ की गई, जिसके बाद पूनम ने हत्या की बात स्वीकारा. पूनम ने जो खुलासा किया वह काफी हैरान कर देने वाला था. उसने बताया कि इससे पहले उसने अपने बेटे शुभम और अपनी ननद की बेटी इशिका और अपने चचेरे भाई की बेटी जिया की हत्या की थी. हत्या के पीछे की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. पूनम ने पुलिस को बताया कि उसे सुंदर दिखने वाले बच्चों से नफरत है, जिसकी वजह से उसने बच्चियों की हत्या कर दी. लोगों को शक न हो, इसलिए उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी. फिलहाल पूनम जेल में है.

हरियाणा की महिला साइको किलर (ETV Bharat)

पति-पत्नी ने की खुदकुशी: इस साल पति-पत्नी की खुदकुशी काफी चर्चा में रही. दरअसल, 15 नवंबर को रेवाड़ी के धारूहेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में पति-पत्नी का शव मिला. एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा गया था कि हमारी डेड बॉडी को हमारे परिवार को सौंप देना और हमें एक ही कफन में विदा करना और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करना. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले 25 वर्षीय राजकुमार और उसकी 22 वर्षीय पत्नी हाली के रूप में हुई है. दोनों ने साल 2020 में लव मैरिज की थी. रोजगार की तलाश में वो रेवाड़ी आ गया था. दोनों की शादी के कई साल बीतने के बाद भी बच्चा नहीं था. ऐसे में अब तक इस खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया है. दोनों का परिवार वालों में एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कर दिया. दोनों के मौत की वजह आज भी किसी को नहीं पता. हालांकि ये मामला भी काफी सुर्खियों में इस साल रहा.

पति-पत्नी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)

टेनिस खिलाड़ी बेटी को गोली मारकर की हत्या: इस साल टेनिस खिलाड़ी की हत्या काफी चर्चा में रही. 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 57 में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पिता ने अपनी टेनिस खिलाड़ी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. बेटी किचन में खाना बना रही थी. उसके पिता दीपक ने अपनी बेटी को पीछे से तीन गोली मारी.उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इधर, गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और देखा तो टेनिस खिलाड़ी राधिका की लाश किचन में खून से लथपथ पड़ी थी. उसके पापा पास में ही बैठे थे. इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और राधिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने उसके पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया. दीपक ने पूछताछ में बताया कि बेटी राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी. इस बात को लेकर लोग ताने मारते थे और कहते थे कि तेरे मजे हैं तेरी बेटी खूब कमा रही है. इसके अलावा राधिका इंटर कास्ट मैरिज करना चाह रही थी. इसलिए उसे गोली मार दी. इसके बाद मामले में SIT का भी गठन हुआ. जांच भी चली और पूछताछ में दीपक की पत्नी और उसके बेटे को भी शामिल किया गया. हत्या के केस में दीपक को सजा मिली. फिलहाल दीपक जेल में है. बाप द्वारा बेटी की हत्या का ये मामला इस साल सुर्खियों में रहा.

टेनिस खिलाड़ी बेटी को गोली मारकर की हत्या (ETV Bharat)

बाप बेटे की गोली मारकर हत्या: सोनीपत में बाप-बेटे की हत्या इस साल चर्चा में रही. दरअसल, 24 अक्टूबर को सोनीपत में उस समय हड़कंप मच गया, जब NH-132 सुबह करीब 9:00 बजे गोकुलपुर निवासी धर्मवीर और उसके बेटे मोहित दोनों किसी काम से जा रहे थे. तभी एक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पहले उनकी बाइक में टक्कर मारी और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में दोनों बाप-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद हमलावरों ने पास से गुजर रहे एक युवक की बाइक छीन ली और मौके से फरार हो गए.

बाप बेटे की हत्या (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. इस दौरान लगभग 1 महीने बाद सोनीपत के स्पेशल यूनिट को सूचना मिली कि सोनीपत में बाप बेटे की हत्या के आरोपी सोनीपत के आईएमटी मार्ग के केएमपी एक्सप्रेस पर है, जिसके बाद पुलिस ने वहां नाका लगाया. बाइक पर दो युवक सामने से आते नजर आए, जो पुलिस को देखकर कच्चे रास्ते से भागने लगे. इस दौरान पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. एक आरोपी को गोली लगी. दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई. आरोपी की पहचान करनाल निवासी शुभम के रूप में हुई, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. फिलहाल दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है.

