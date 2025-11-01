ETV Bharat / state

अपराध ट्रैकिंग सिस्टम में हरियाणा का दबदबा, नेशनल रैंकिंग में मिला पहला स्थान, हर समय पोर्टल बना पुलिस-प्रशासन की मजबूती

पंचकूला: हरियाणा डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जून 2021 से अब तक राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य को शीर्ष स्थान मिला है. जहां अगस्त 2025 में राज्य ने सौ फीसदी अंक हासिल करते हुए कुशल सेवा वितरण और तकनीक-आधारित न्याय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. वहीं, हरियाणा ने एआई सक्षम स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रदेश के होटलों को भी सुरक्षित कर दिया है.

थाना SHO के पास रियल टाइम अलर्ट: गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कई तकनीकी पहल का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि "एआई सक्षम स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के व्यवहारिक रूप लेने से अब किसी भी होटल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के ठहरने पर सम्बन्धित थाने के SHO को रियल-टाइम अलर्ट पहुंचता है. जुलाई से प्रदेशभर में लागू यह प्रणाली आगंतुक के नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का पुलिस रिकॉर्ड से स्वतः मिलान करती है. देश की पहली ऐसी तकनीक-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली से संभावित अपराधों को समय रहते रोकने में मदद मिली है".

पोर्टल पर मिनटों में काम: डॉ. मिश्रा ने कई तकनीकी पहलों का जिक्र किया, जिनमें होटल विजिट डेटा सर्च, आईआईएफ-3 (गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण फार्म) में क्रिमिनल सर्च हिस्ट्री और लापता व्यक्तियों का हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण शामिल है. नागरिक अब घर बैठे केवल दो मिनट में लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. इससे न केवल त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित होती है, बल्कि परिवार की चिंता भी कम होती है.

"सरल पोर्टल से बड़ी मदद": जिला पंचकूला के डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि "पुलिस को सबसे बड़ी मदद सरल पोर्टल के माध्यम से मिलती है". उन्होंने बताया कि "सभी होटल सरल पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. जब कभी कोई गेस्ट होटल में ठहरता है तो उनसे संबंधी जानकारी होटल प्रबंधकों द्वारा अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करना होती है". हालांकि, उन्होंने AI सक्षम स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा SHO को रियल टाइम अलर्ट पहुंचने की जानकारी होने से इनकार किया. जबकि एसएचओ/थाना पुलिस द्वारा VVIP दौरे समेत गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य महत्वपूर्ण दिवस व कार्यक्रमों के दौरान होटलों की जांच करने की बात जरूर कही.

31वीं अपेक्स कमेटी की बैठक: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) की 31वीं स्टेट अपेक्स कमेटी की बैठक में, राज्य की तकनीक अवसंरचना की समीक्षा के साथ भावी नवाचारों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि "हरियाणा की डिजिटल पुलिसिंग व्यवस्था ने शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के नए मानक स्थापित किए हैं. डिजिटल पुलिसिंग मॉडल एक नई सोच का प्रतीक है, जो प्रतिक्रियात्मक प्रवर्तन से आगे बढ़कर डेटा-आधारित और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में अग्रसर है".