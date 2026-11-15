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गैंगवार और आपसी रंजिश की आग में झुलसता हरियाणा: फायरिंग और हत्या की वारदातों से दहला प्रदेश, कानून-व्यवस्था पर सवाल

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में लगातार आपराधिक वारदातें तेज़ हो गई है. खासतौर पर सोनीपत और झज्जर में पिछले कुछ दिनों के दौरान सामने आई हिंसक वारदातों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है. कहीं शराब पार्टी में विवाद के बाद चाकू से हत्या हुई, कहीं युवक को घर से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो कहीं सरेआम गोलियां बरसाकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई. झज्जर में तो नाकेबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी की ही जान चली गई. इन वारदातों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है.

झज्जर में अपराधियों के दुस्साहस का एक अलग चेहरा सामने आया. ट्रैफिक नाकेबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोकने की कोशिश कर रहे एएसआई राकेश को बाइक से सीधी टक्कर मार दी गई. सड़क पर गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई. अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. यह घटना पुलिस की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. आखिर नाकेबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम हैं?

हरियाणा के रेवाड़ी में सरेआम गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बस स्टैंड के पास बाइक ठीक कराने पहुंचे गोकलगढ़ निवासी मनोज को तीन युवकों ने घेर लिया. इसी दौरान एक युवक ने उसके पेट में गोली मार दी. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल मनोज ने अपनी मां और दोस्त को फोन कर घटना की जानकारी दी. उसने फोन पर मनिंदर द्वारा गोली मारने की बात भी बताई.

धनतेरस की रात सेक्टर-21C में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर परमजीत धनखड़ की हत्या कर दी. आरोपी ने करीब 15 से 16 राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से 8 से 9 गोलियां परमजीत को लगीं. वारदात के बाद आरोपी अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया था जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद अरेस्ट कर लिया है.

दिवाली की रात जहां लोग दीपों का त्योहार मना रहे थे, वहीं गुरुग्राम के सिद्धरावली गांव में गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई. यहां बदमाशों ने एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है. उसका शव सुबह गांव में खड़ी एक स्विफ्ट कार के अंदर लहूलुहान हालत में मिला.

जम्मू-कटरा हाईवे पर गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने डे-बैक आउटलेट (कपड़ा शोरूम) के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान पंजाब निवासी प्रह्लाद के रूप में हुई है. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. बुधवार अलसुबह करीब ढाई बजे दूसरी गाड़ी में सवार युवकों से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई. जिसके बाद युवकों ने मैनेजर प्रह्लाद को गोलियों से भून दिया.

गोहाना में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र पहल की गोली मारकर हत्या कर दी. बिजेंद्र पहल अपने ऑफिस के सामने बैठे थे. इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

झज्जर के ढाकला में दो युवकों पर गोलियां:

झज्जर के ढाकला गांव में भी बाइक सवार बदमाशों ने विकास और बलराम नामक दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए. पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई हैं. फायरिंग की वजह अभी सामने नहीं आई है.

मांडौठी में भी हुआ गोलीकांड:

झज्जर जिले के गांव मांडौठी में गोलीकांड में घायल युवक जोगेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई झज्जर जिले फार्म हाउस मालिक के दोस्त व उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलिया मारी गई. उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया. वहीं, गोली लगने से घायल गांव की गौशाला के पूर्व प्रधान बल्लू के बेटे हरदीप की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात को लेकर एक महिला समेत कुल सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

विपक्ष के निशाने पर आई सरकार:

लगातार बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि, हरियाणा में कानून का राज खत्म होता जा रहा है.लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. सोनीपत के गोहाना में सरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े हो रही ऐसी वारदातें चीख-चीखकर बता रही हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.जिस प्रदेश में व्यापारी अपने दफ्तर के बाहर सुरक्षित नहीं, आम जनमानस घर से निकलते वक्त खौफ में हो और अपराधी बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे हों, वहां सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए. लगातार बढ़ती रंगदारी, फिरौती, गोलीबारी और हत्या की संगीन घटनाओं से पूरा प्रदेश सहमा हुआ है...भाजपा सरकार केवल प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है, जबकि हरियाणा में अपराधियों का आतंक आये दिन लगातार बढ़ रहा है.

रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर निशाना (Randeep Surjewala)

भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना:

इधर नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर जमकर पलटवार किया है. उनका कहना है कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में फेल हो रही है. उनका कहना है कि आज हरियाणा की परिस्थिति ऐसे हो गई है कि सरकार बिल्कुल विफल हो गई है. वे कहते हैं कि प्रदेश की हालत चिंताजनक है आने वाले विधानसभा सत्र में भी हम सभी मुद्दे उठाएंगे. प्रदेश की कानून व्यवस्था है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है यह सभी खराब हालत में है.

दुष्यंत चौटाला ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: वहीं जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला कहते हैं कि सीएम पंजाब के दौरे कर रहे हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत यह हो गई है कि ऐसा कोई जिला नहीं है कि जहां हर रोज गोलियां नहीं चल रही हो. वे कहते हैं कि नायब सैनी के सीएम बनने के बाद प्रदेश में हत्या और फिरौती मांगने की वारदातें बढ़ी हैं. वे कहते हैं कि एक आदमी की सुरक्षा के लिए तो गनमैन दे दिया जाता है, लेकिन क्या सीएम ने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है. इस पर सीएम ने कभी चर्चा नहीं की है.

विपक्ष के आरोपों पर क्या कहती है बीजेपी?

इधर बीजेपी हरियाणा के मीडिया संपर्क प्रमुख प्रवीण अत्रे कहते हैं कि 'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है. विपक्ष यह जनता हैं कि सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा सरकार को घेरने का नहीं रह गया है, इसी वजह से वे ऐसी बातें कर रहे हैं. प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, चाहे फिर राज्य के अंदर के अपराधी हो या फिर विदेश से अपराधियों को पकड़कर लाना हो. सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है.'

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