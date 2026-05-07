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पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट, जलाने वाले किसानों पर एफआईआर और रेड एंट्री

हरियाणा सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रूख अपना रही है. सरकार पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज करेगी.

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पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
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भिवानी: हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश में यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया तो उसकी सरकारी रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी. इसके बाद किसान को सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा. राज्य सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक करने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है.

1200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता: भिवानी के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि, "जिन क्षेत्रों में धान और पराली संबंधित फसलें उगाई जाती हैं, वहां किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को जागरूक कर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है."

जलाने वाले किसानों पर एफआईआर और रेड एंट्री (Etv Bharat)

सैटेलाइट से रखी जा रही नजर: अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने आगे कहा कि, "पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एग्रीकल्चर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. अनाज मंडियों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं. जिला, सब डिविजन, ब्लॉक और गांव स्तर पर पटवारी, कानूनगो और सरपंचों के साथ टीमें बनाई गई हैं, जो पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगी."

74 मामलों की पहचान, 18 पर एफआईआर की तैयारी: शैलेंद्र कुमार ने बताया कि, "अब तक भिवानी जिले में सैटेलाइट के माध्यम से 74 आगजनी के मामलों की पहचान हुई है. इनमें 29 जगह मौके पर आग नहीं मिली, जबकि 19 स्थानों पर आग पाई गई. 18 मामलों में एफआईआर के लिए लिखा गया है और एक किसान का 5 हजार रुपये का चालान किया गया है. पराली जलाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है. खेतों के मित्र कीट और केंचुए जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती है. किसानों को चाहिए कि वे पराली को जलाने की बजाय खाद के रूप में इस्तेमाल करें."

किसानों ने भी माना नुकसानदायक: भिवानी के किसान सतबीर ने कहा, "पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है और फसल को फायदा पहुंचाने वाले कीट नष्ट हो जाते हैं. इससे उत्पादन भी प्रभावित होता है." वहीं, किसान अनिल ने कहा कि, "पराली जलाने के बाद अगली फसल के बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाते. किसान इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने में लगे हैं."

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