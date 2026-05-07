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पराली जलाने वालों पर सख्त हरियाणा सरकार, करनाल में 8 किसानों पर मुकदमा, 2 साल तक MSP पर फसल बेचने पर रोक

करनाल में पराली जलाने पर 8 किसानों पर केस दर्ज कर भारी जुर्माना और दो साल तक MSP बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

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पराली जलाने वालों पर सख्त हरियाणा सरकार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 5:30 PM IST

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करनाल: जिले में गेहूं के अवशेष (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. वायु प्रदूषण को रोकने और मिट्टी की उर्वरकता बचाने के लिए प्रशासन ने न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि कानूनी कार्रवाई करते हुए किसानों के भविष्य के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

172 मामलों में जांच: इस पूरे मामले में ​कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि, "जिले में अब तक फसल अवशेष जलाने की कुल 172 घटनाएं सामने आई हैं. गांव स्तरीय कमेटियों और एनफोर्समेंट टीमों ने इन सभी मामलों की मौके पर जाकर जांच की. जांच में ​130 मामले शॉर्ट सर्किट या अज्ञात कारणों से लगी आकस्मिक आग पाए गए.​24 मामले मौके पर आगजनी की पुष्टि नहीं हुई. ​9 मामले जानबूझकर आग लगाने के पाए गए, जिनमें से 8 पर तत्काल FIR दर्ज की गई."

करनाल में 8 किसानों पर मुकदमा (Etv Bharat)

कड़ी कानूनी और आर्थिक कार्रवाई:उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने आगे कहा कि, "​पकड़े गए दोषी किसानों पर प्रशासन ने चौतरफा कार्रवाई की है. किसानों के खिलाफ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 (ए) के तहत संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उल्लंघन करने वाले किसानों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सबसे कड़ी कार्रवाई के तहत मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर इन किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी गई है. इसका परिणाम यह होगा कि ये किसान अगले दो सीजन तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी मंडियों में नहीं बेच सकेंगे."

​मिट्टी और पर्यावरण का नुकसान: ​डॉ. वजीर सिंह ने किसानों को आगाह करते हुए कहा कि, "आग लगाने से केवल हवा ही जहरीली नहीं होती, बल्कि जमीन की सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचता है. आग के कारण मिट्टी में मौजूद मित्र कीट मर जाते हैं और जमीन की उर्वरक शक्ति तेजी से घटती है, जिससे भविष्य में खाद का खर्च बढ़ता है और पैदावार कम होती है."

650 कर्मचारियों की निगरानी: उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने कहा कि, ​"जिले में पराली और फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. अलग-अलग विभागों के लगभग 650 कर्मचारी सैटेलाइट डेटा और जमीनी सर्विलांस के जरिए लगातार निगरानी कर रहे हैं. किसान भाई फसल अवशेषों को जलाने के बजाय कृषि यंत्रों का उपयोग करें. आधुनिक तकनीकों को अपनाकर न केवल आप भारी जुर्माने और मुकदमों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी जमीन को भी बंजर होने से बचा सकते हैं."

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