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हरियाणा में प्रदूषण पर सख्ती: उमेश भाटी का पर्यावरण मिशन पर एक्शन प्लान तैयार, बोले- "अब नहीं चलेगी मनमानी"

हरियाणा में उमेश भाटी ने प्रदूषण के लिए सख्त कदम उठाने के साथ ही पर्यावरण मित्र योजना और उद्योगों पर कार्रवाई की बात कही है.

UMESH BHATI
उमेश भाटी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 4:01 PM IST

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फरीदाबाद:फरीदाबाद के उमेश भाटी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग का हरियाणा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं. औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के बीच उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है.

"1 करोड़ पर्यावरण मित्र तैयार करेंगे": पद संभालते ही उमेश भाटी एक्शन मोड में आ गए. उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं करते हुए कहा कि, "पूरे देश में करीब 1 करोड़ पर्यावरण मित्र तैयार किए जाएंगे, जिनमें से लगभग 15 लाख हरियाणा में होंगे. ये पर्यावरण मित्र आम लोगों को जागरूक करेंगे और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगे. तीन-तीन पर्यावरण मित्रों की टीम समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी."

उमेश भाटी का पर्यावरण मिशन पर एक्शन प्लान तैयार (Etv Bharat)

"उद्योगों पर होगी कड़ी कार्रवाई": उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि, "फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी अब बिना निगरानी के नहीं रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज होगी. अब मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा."

अरावली पर फोकस: अरावली क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि, "फरीदाबाद से लेकर राजस्थान तक फैली अरावली रेंज पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यहां किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी. आयोग का उद्देश्य सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन बनाए रखना है."

"लापरवाही पर होगी कार्रवाई": सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी उन्होंने कही. उमेश भाटी ने आगे कहा, "यदि कोई कर्मचारी नालों की सफाई या प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और पानीपत जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण के असली कारणों की पहचान कर ठोस कदम उठाने की योजना है."कुल मिलाकर उमेश भाटी की नियुक्ति के बाद हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती के संकेत मिल रहे हैं.

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