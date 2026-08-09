ETV Bharat / state

13 अगस्त को हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक, मानसून सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान

13 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला हो सकता है.

Haryana Council of Ministers Meeting
Haryana Council of Ministers Meeting (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक 13 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. बैठक को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है. नोटिस के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक 13 अगस्त को दोपहर 3 बजे के बाद आयोजित होगी. बैठक का आयोजन हरियाणा सिविल सचिवालय में होगा. कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला हो सकता है.

मंत्रिपरिषद की बैठक, मानसून सत्र की तारीखों का होगा ऐलान? माना जा रहा है कि मानसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है. इस बार मानसून सत्र में हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है. विपक्ष इस मुद्दे पर हरियाणा को जमकर घेरने की कोशिश करेगा.

TAGGED:

HARYANA MINISTERS COUNCIL MEETING
हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक
हरियाणा मानसून सत्र 2026
HARYANA MONSOON SESSION 2026
HARYANA MONSOON SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.