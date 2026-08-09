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13 अगस्त को हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक, मानसून सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान

चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक 13 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. बैठक को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है. नोटिस के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक 13 अगस्त को दोपहर 3 बजे के बाद आयोजित होगी. बैठक का आयोजन हरियाणा सिविल सचिवालय में होगा. कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला हो सकता है.

मंत्रिपरिषद की बैठक, मानसून सत्र की तारीखों का होगा ऐलान? माना जा रहा है कि मानसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है. इस बार मानसून सत्र में हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है. विपक्ष इस मुद्दे पर हरियाणा को जमकर घेरने की कोशिश करेगा.