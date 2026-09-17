ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस में 'Gen-X' की दस्तक? बीरेंद्र सिंह की हुड्डा को दी गई 'मार्गदर्शक मंडल' वाली राय के क्या है सियासी मायने?

'युवा पीढ़ी को राजनीति में लाना जरूरी': चौधरी बीरेंद्र सिंह से जब पूछा गया कि आप मार्गदर्शक मंडल की बात कह रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 'ना मैं ना टायर्ड हूं. ना रिटायर्ड हूं.' इस पर बीरेंद्र सिंह ने कहा "ये तो मैं भी कहता हूं. मैं अभी फिट हूं. मार्गदर्शक मंडल का ये अर्थ होता है कि नौजवानों को भी मौका मिले. 58 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है. जब मैंने मोदी सरकार से केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त मेरे कार्यकाल के तीन साल बाकी थे. युवा पीढ़ी को राजनीति में आगे लाने के लिए ये जरूरी था."

भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर बोले चौधरी बीरेंद्र सिंह? 15 सितंबर 2026 को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 79वां जन्मदिन था. इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा "मैं भूपेंद्र हुड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं. वो भी मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं. मैं भी कह देता हूं कि मैं मार्गदर्शक मंडल में चला गया, अब तुम भी 80वें साल में लग गए, तो हम एक ही रफ्तार से चल रहे हैं. कांग्रेस किसी की बपौती नहीं, सब मिलकर काम करेंगे करेंगे." राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बयान को कांग्रेस के Gen-X यानी दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह से भी जोड़कर देखा जा सकता है.

चंडीगढ़: हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही पीढ़ीगत नेतृत्व की बहस एक बार फिर सुर्खियों में है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 79वें जन्मदिन पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनको शुभकामनाओं के साथ मार्गदर्शक मंडल में जाने की सलाह दी. उनका ये कहना कि 'कांग्रेस किसी की बपौती नहीं, सब मिलकर काम करेंगे', हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व, पीढ़ी परिवर्तन और संगठन में हिस्सेदारी को लेकर चल रही बहस को और गहरा कर देता है. सवाल ये भी क्या ये संदेश महज व्यक्तिगत है, या फिर पार्टी की अगली राजनीतिक पारी से जुड़ा है?

दीपेंद्र सिंह हुड्डा: रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस समय राज्य कांग्रेस के सबसे मजबूत और सक्रिय युवा चेहरों में से एक हैं. उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाई है और युवाओं व किसानों के मुद्दों पर वे पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं. हुड्डा परिवार के राजनीतिक आधार का सीधा लाभ उन्हें मिलता है, लेकिन उनका असली इम्तिहान पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चलने में है.

रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस समय राज्य कांग्रेस के सबसे मजबूत और सक्रिय युवा चेहरों में से एक हैं. उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाई है और युवाओं व किसानों के मुद्दों पर वे पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं. हुड्डा परिवार के राजनीतिक आधार का सीधा लाभ उन्हें मिलता है, लेकिन उनका असली इम्तिहान पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चलने में है. बृजेंद्र सिंह: पूर्व नौकरशाह और हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं. हाल ही में कांग्रेस में वापसी करने वाले बृजेंद्र के पास प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ एक साफ-सुथरी छवि है. वे पार्टी में वैचारिक और नीतिगत स्तर पर युवा सोच को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं.

पूर्व नौकरशाह और हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं. हाल ही में कांग्रेस में वापसी करने वाले बृजेंद्र के पास प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ एक साफ-सुथरी छवि है. वे पार्टी में वैचारिक और नीतिगत स्तर पर युवा सोच को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं. अन्य युवा चेहरे: इनके अलावा कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके बेटे और वर्तमान में कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला जैसे नेताओं के समर्थकों के बीच भी यह संदेश साफ है कि अगर राज्य में नई लीडरशिप को गढ़ना है, तो दूसरे-तीसरे पायदान के युवा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं को भी तवज्जो देनी होगी.

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि "चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हुड्डा को उनकी तरह मार्गदर्शक मंडल में जााने कि सलाह दे रहे हैं. वह समय की जरूरत जरूर दिखाई देती है, क्योंकि आज के दौर में सभी पार्टियां युवाओं को आगे लाना चाह रही है. इसका दबाव कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी है, लेकिन वे मीडिया में पहले भी कह चुके हैं कि ना वे टायर्ड हैं, ना रिटायर्ड हैं. जो इस बात का संकेत है कि हुड्डा अभी अपनी सक्रिय राजनीतिक पारी को किसी के कहने से तो समाप्त नहीं करने वाले हैं."

इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अभी भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद का कोई नेता हरियाणा कांग्रेस के पास नहीं है, ऐसे में वे चौधरी बीरेंद्र सिंह की सलाह पर जल्द कोई फैसला लेंगे. ऐसा दिखाई नहीं देता. आज के दौर में कोई भी दल हो, सभी युवाओं को आगे लाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं जंतर-मंतर पर जेन जी के प्रदर्शन के बाद तो इसको लेकर सभी दल सजग होते दिखाई दे रहे हैं.- धीरेंद्र अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक

'बीरेंद्र सिंह का हुड्डा को बड़ा संदेश': राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने कहा कि "चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बात हंसते हुए कह रहे हैं. उसके बड़े राजनीतिक मायने हैं. वे ऐसा कहकर ना सिर्फ हुड्डा को यह एहसास करवाना चाहते हैं कि अब नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, बल्कि खुद का उदाहरण देकर वो हुड्डा साहब की उम्र का एहसास करवा रहे हैं. हालांकि हुड्डा साहब उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं या नहीं यह तो उन पर निर्भर करता है.

भले ही 2014 के बाद कांग्रेस को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में वापस ना ला पाए हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के सामने चुनौती यह भी है कि अभी भी पार्टी के पास हुड्डा के बराबर का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह नई पीढ़ी को हर दल आगे लाने की कोशिश कर रहा है, उसके मुताबिक चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात भी कहीं ना कहीं सहीं दिखाई देती है. उसके लिए किसी युवा प्रभावशाली चेहरे को कांग्रेस को आगे लाना होगा, लेकिन यह इतना आसान भी दिखाई नहीं देता है.- प्रोफेसर गुरमीत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक

गुटबाजी पर लगाम बड़ी चुनौति: कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अगली पीढ़ी का नेतृत्व किसी एक गुट का वर्चस्व ना लगे, बल्कि पूरे संगठन का साझा चेहरा बनकर उभरे. हरियाणा कांग्रेस में चल रही यह बहस इस बात का संकेत है कि पार्टी को केवल सत्ता में वापसी की रणनीति ही नहीं बनानी है, बल्कि खुद को भविष्य के लिए तैयार भी करना है. क्या पुराने दिग्गज नई पीढ़ी के लिए जगह बनाएंगे या युवा नेतृत्व को अपना हक खुद हासिल करना होगा? यह सवाल आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा.

ये भी पढ़ें- भिवानी में बिरेंद्र सिंह के बयानों से गरमाई हरियाणा की सियासत, हुड्डा-मोदी और कांग्रेस पर खुलकर बोले