राष्ट्रीय टैलेंट हंट से हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ताओं का करेगी चयन, अंबाला में पार्टी की ओर से दी गई जानकारी

कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय टैलेंट हंट अभियान चलाएगी.

राष्ट्रीय टैलेंट हंट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 4:03 PM IST

अंबालाः हरियाणा कांग्रेस मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने के लिए नये सिरे से पार्टी प्रवक्ताओं की भर्ती करेगी. इसके लिए राष्ट्रीय टैलेंट हंट चलाया जा रहा है. इसकी जानकारी पार्टी की ओर से अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई. हरियाणा कांग्रेस प्रदेश मीडिया इंचार्ज संजीव भारद्वाज ने राष्ट्रीय टैलेंट हंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी. पार्टी का दावा है कि इस हंट से नौजवान कांग्रेस से जुड़ेंगे और पार्टी मजबूत होगी.

5 साल के लिए चुने जायेंगे पार्टी प्रवक्ताः प्रदेश मीडिया इंचार्ज संजीव भारद्वाज ने बताया कि "इस कार्यक्रम के तहत देश के प्रतिभाशाली नौजवानों का इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर उनको अपनी बात राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफार्म और पार्टी प्लेटफार्म पर रखने का मौका दिया जाएगा. कार्यक्रम की समय सीमा एक महीना रखी गई है. इस दौरान प्रतिभाशाली नौजवानों से आवेदन लिया जाएगा. उनमें से जो भी प्रतिभाशाली होंगे, उनके आवेदन राष्ट्रीय कांग्रेस को भेजा जायेगा." उन्होंने कहा कि "आवेदकों का इंटरव्यू कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन खेड़ा करेंगे. चयनित उम्मीदवारों को 5 साल के लिए चुना जायेगा."

राष्ट्रीय टैलेंट हंट (Etv Bharat)

राष्ट्रीय टैलेंट हंट की प्रक्रिया 14 दिसंबर सेः प्रदेश मीडिया इंचार्ज संजीव भारद्वाज ने कहा कि "जो प्रतिभाशाली स्पोक्समैन बनेंगे वो राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष भी मीडिया के सामने रख सकेंगे. यह प्रक्रिया 14 दिसंबर से शुरू की जाएगी." उन्होंने कहा कि " दो-तीन राज्यों में तो राष्ट्रीय टैलेंट हंट के लोगों को पहले ही अप्वाइंटमेंट लेटर दिया जा चुका है."

दिल्ली रैली को लेकर 11 दिसंबर को बैठकः अंबाला कैंट के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने कहा कि "दिल्ली में 14 तारीख को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर तैयारी जारी है. 11 दिसंबर को अंबाला में पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग होगी. मीटिंग में रैली में रैली में पहुंचने के लिए अंतिम रणनीति बनेगी."

