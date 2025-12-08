ETV Bharat / state

राष्ट्रीय टैलेंट हंट से हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ताओं का करेगी चयन, अंबाला में पार्टी की ओर से दी गई जानकारी

अंबालाः हरियाणा कांग्रेस मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने के लिए नये सिरे से पार्टी प्रवक्ताओं की भर्ती करेगी. इसके लिए राष्ट्रीय टैलेंट हंट चलाया जा रहा है. इसकी जानकारी पार्टी की ओर से अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई. हरियाणा कांग्रेस प्रदेश मीडिया इंचार्ज संजीव भारद्वाज ने राष्ट्रीय टैलेंट हंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी. पार्टी का दावा है कि इस हंट से नौजवान कांग्रेस से जुड़ेंगे और पार्टी मजबूत होगी.

5 साल के लिए चुने जायेंगे पार्टी प्रवक्ताः प्रदेश मीडिया इंचार्ज संजीव भारद्वाज ने बताया कि "इस कार्यक्रम के तहत देश के प्रतिभाशाली नौजवानों का इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर उनको अपनी बात राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफार्म और पार्टी प्लेटफार्म पर रखने का मौका दिया जाएगा. कार्यक्रम की समय सीमा एक महीना रखी गई है. इस दौरान प्रतिभाशाली नौजवानों से आवेदन लिया जाएगा. उनमें से जो भी प्रतिभाशाली होंगे, उनके आवेदन राष्ट्रीय कांग्रेस को भेजा जायेगा." उन्होंने कहा कि "आवेदकों का इंटरव्यू कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन खेड़ा करेंगे. चयनित उम्मीदवारों को 5 साल के लिए चुना जायेगा."